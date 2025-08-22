Randonnée « La bastide royale de Sauveterre » Sauveterre-de-Rouergue Aveyron
Randonnée « La bastide royale de Sauveterre » Sauveterre-de-Rouergue Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Randonnée La bastide royale de Sauveterre
Randonnée La bastide royale de Sauveterre Place des Arcades 12800 Sauveterre-de-Rouergue Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Un bel exemple de restauration d’une ancienne cité au passé chargé d’histoire.
https://www.facebook.com/mairiesauveterrederouergue/ +33 5 65 47 05 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fine example of the restoration of an ancient city with a past steeped in history.
Deutsch :
Ein schönes Beispiel für die Restaurierung einer alten Stadt mit einer geschichtsträchtigen Vergangenheit.
Italiano :
Un bell’esempio di restauro di una città antica e ricca di storia.
Español :
Un buen ejemplo de la restauración de una ciudad antigua con una rica historia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-20 par ADT Aveyron