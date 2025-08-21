Randonnée « La Bataille » Sèvremoine Maine-et-Loire
Randonnée « La Bataille » Sèvremoine Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Randonnée La Bataille
Randonnée La Bataille 49230 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 12100.0 Tarif :
Entre Vendée et Anjou, cette randonnée vous emmène à la découverte des Guerres de Vendée.
https://www.sevremoine.fr/wp-content/uploads/2019/11/Fiche-sentier-15-La-Bataille.pdf +33 2 41 46 63 09
English :
Between Vendée and Anjou, this hike takes you to discover the Wars of Vendée.
Deutsch :
Zwischen Vendée und Anjou führt Sie diese Wanderung auf eine Entdeckungsreise durch die Vendée-Kriege.
Italiano :
Tra la Vandea e l’Angiò, questa passeggiata vi porta alla scoperta delle guerre vandeane.
Español :
Entre la Vendée y Anjou, este paseo le lleva a descubrir las guerras de la Vendée.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-17 par Anjou tourime