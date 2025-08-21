Randonnée La Bataille

Randonnée La Bataille 49230 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 12100.0

Entre Vendée et Anjou, cette randonnée vous emmène à la découverte des Guerres de Vendée.

https://www.sevremoine.fr/wp-content/uploads/2019/11/Fiche-sentier-15-La-Bataille.pdf +33 2 41 46 63 09

English :

Between Vendée and Anjou, this hike takes you to discover the Wars of Vendée.

Deutsch :

Zwischen Vendée und Anjou führt Sie diese Wanderung auf eine Entdeckungsreise durch die Vendée-Kriege.

Italiano :

Tra la Vandea e l’Angiò, questa passeggiata vi porta alla scoperta delle guerre vandeane.

Español :

Entre la Vendée y Anjou, este paseo le lleva a descubrir las guerras de la Vendée.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-17 par Anjou tourime