Randonnée la cascade depuis plombières Plombières-les-Bains Vosges

Durée : 300 Distance : 17000.0 Tarif :

Accès Depuis Remiremont, prendre la sortie Plombières-les-Bains.

Parking Parking de la Promenade, sur la gauche en venant de Remiremont.

Distance 17 km / Durée 5h / Dénivelé 380m / Balisage disque rouge.

1) Partir de la mairie de Plombières-les-Bains. Passer par les jardins en terrasses pour gagner la forêt.

2) Suivre la route goudronnée jusqu’au hameau du Petit Moulin (Le Petit Moulin était autrefois réputé pour sa piscine de plein air alimentée en eau de source).

3) Passer sous la voie rapide et suivre la D20 jusqu’au carrefour de l’Hôtel Enfoncé (foyer rural).

4) Par une route goudronnée à gauche puis plus loin à droite gagner le lieu-dit de la Feuillée Dorothée (superbe point de vue et berceau de l’épinette des Vosges).

5) Au Prébosson, tourner à droite et s’engager dans la forêt après franchissement d’une route. À la suite de la croix du Remoiriot (calvaire), continuer par une longue descente menant proche la scierie de Faymont. Remonter vers le parking de la cascade (aire de pique-nique).

6) Quitter la cascade par un sentier escarpé se trouvant sur la droite qui débouche rapidement sur une petite route goudronnée. Suivre le premier chemin partant à droite pour une longue marché en forêt conduisant à la chapelle dédiée à St Pierre Fourrier. S’engager dans le chemin proche de la chapelle jusqu’à une route goudronnée.

7) Prendre le chemin goudronné de droite, dépasser l’étang Adelphe clos par une haie et se trouvant à gauche. Passer sous la voie rapide et suivre à gauche un chemin de terre.

8) Dans le hameau des Combes, s’engager en sous bois par un chemin herbeux à gauche à peine marqué. À la sortie du bois, descendre en direction de Plombières.

Difficile

+33 3 29 66 01 30

English :

Access From Remiremont, take the Plombières-les-Bains exit

Parking Parking de la Promenade, on the left coming from Remiremont

Distance 17 km / Duration 5h / Difference in altitude 380m / Marking red disc.

1) Leave from the town hall of Plombières-les-Bains. Go through the terraced gardens to reach the forest.

2) Follow the asphalt road to the hamlet of Petit Moulin (Le Petit Moulin was once famous for its open-air swimming pool supplied with spring water).

3) Pass under the expressway and follow the D20 to the crossroads of the Hôtel Enfoncé (foyer rural).

4) By a tarred road on the left, then further on the right, reach the place called Feuillée Dorothée (superb viewpoint and home of the Vosges spruce).

5) At Prébosson, turn right and go into the forest after crossing a road. After the cross of Remoiriot (calvary), continue by a long descent leading to the sawmill of Faymont. Go up to the parking of the waterfall (picnic area)

6) Leave the waterfall by a steep path on the right that quickly leads to a small paved road. Follow the first path on the right for a long walk in the forest leading to the chapel dedicated to St Pierre Fourrier. Take the path near the chapel until you reach a paved road.

7) Take the tarred road on the right, pass the Adelphe pond enclosed by a hedge and on the left. Pass under the expressway and follow a dirt road to the left.

8) In the hamlet of Les Combes, go into the undergrowth by a grassy path on the left, barely marked. At the end of the wood, go down in the direction of Plombières.

Deutsch :

Anfahrt: Von Remiremont aus nehmen Sie die Ausfahrt Plombières-les-Bains

Parkplatz: Parking de la Promenade, auf der linken Seite, wenn Sie von Remiremont kommen

Entfernung: 17 km / Dauer: 5 Std. / Höhenunterschied: 380 m / Markierung: rote Scheibe.

1) Gehen Sie vom Rathaus von Plombières-les-Bains aus los. Gehen Sie an den Terrassengärten vorbei, um den Wald zu erreichen.

2) Folgen Sie der asphaltierten Straße bis zum Weiler Petit Moulin (Le Petit Moulin war früher für sein mit Quellwasser betriebenes Freibad bekannt).

3) Fahren Sie unter der Schnellstraße hindurch und folgen Sie der D20 bis zur Kreuzung des Hôtel Enfoncé (Landheim).

4) Über eine asphaltierte Straße links und dann weiter rechts zum Ort Feuillée Dorothée (herrlicher Aussichtspunkt und Wiege der Vogesenfichte).

5) In Prébosson biegen Sie rechts ab und gehen über eine Straße in den Wald hinein. Nach dem Kreuz von Remoiriot (Kalvarienberg) folgt ein langer Abstieg, der zur Sägerei von Faymont führt. Gehen Sie wieder hinauf zum Parkplatz des Wasserfalls (Picknickplatz)

6) Verlassen Sie den Wasserfall über einen steilen Pfad auf der rechten Seite, der bald auf eine kleine asphaltierte Straße mündet. Folgen Sie dem ersten Weg nach rechts zu einem langen Waldweg, der zu der Kapelle führt, die dem Heiligen Pierre Fourrier gewidmet ist. Gehen Sie den Weg in der Nähe der Kapelle entlang, bis Sie auf eine asphaltierte Straße stoßen.

7) Nehmen Sie den rechten asphaltierten Weg, vorbei am Teich Adelphe, der von einer Hecke umschlossen ist und sich auf der linken Seite befindet. Gehen Sie unter der Schnellstraße hindurch und folgen Sie links einem Feldweg.

8) Im Weiler Les Combes gehen Sie auf einem kaum markierten Grasweg nach links in den Wald. Am Ende des Waldes steigen Sie in Richtung Plombières ab.

Italiano :

Accesso: Da Remiremont, prendere l’uscita Plombières-les-Bains

Parcheggio: Parking de la Promenade, sulla sinistra venendo da Remiremont

Distanza: 17 km / Durata: 5h / Dislivello: 380 m / Segnaletica: disco rosso.

1) Partenza dal municipio di Plombières-les-Bains. Attraversate i giardini terrazzati per raggiungere il bosco.

2) Seguire la strada asfaltata fino alla frazione di Le Petit Moulin (Le Petit Moulin era un tempo famosa per la sua piscina all’aperto alimentata da acqua di sorgente).

3) Passare sotto la superstrada e seguire la D20 fino all’incrocio con l’Hôtel Enfoncé (foyer rurale).

4) Prendete una strada asfaltata a sinistra e poi ancora a destra per raggiungere la località chiamata Feuillée Dorothée (superbo punto panoramico e dimora dell’abete rosso dei Vosgi).

5) A Prébosson, svoltare a destra e addentrarsi nel bosco dopo aver attraversato una strada. Dopo la croce di Remoiriot (calvario), si prosegue per una lunga discesa che porta alla segheria di Faymont. Risalite fino al parcheggio della cascata (area picnic)

6) Lasciare la cascata per un ripido sentiero sulla destra che conduce rapidamente a una piccola strada asfaltata. Seguite il primo sentiero a destra per una lunga passeggiata nel bosco che conduce alla cappella dedicata a San Pierre Fourrier. Prendere il sentiero vicino alla cappella fino a una strada asfaltata.

7) Prendere la strada asfaltata sulla destra, oltrepassare il laghetto Adelphe racchiuso da una siepe e sulla sinistra. Passare sotto la superstrada e seguire un sentiero sterrato a sinistra.

8) Nella frazione di Les Combes, addentrarsi nel sottobosco su un sentiero erboso a sinistra, poco segnalato. Alla fine del bosco, scendere in direzione di Plombières.

Español :

Acceso: Desde Remiremont, tomar la salida de Plombières-les-Bains

Aparcamiento: Parking de la Promenade, a la izquierda viniendo de Remiremont

Distancia: 17 km / Duración: 5h / Desnivel: 380m / Señales: disco rojo.

1) Salga del ayuntamiento de Plombières-les-Bains. Atraviese los jardines en terrazas para llegar al bosque.

2) Siga la carretera asfaltada hasta la aldea de Le Petit Moulin (Le Petit Moulin era famoso por su piscina al aire libre alimentada por agua de manantial).

3) Pase por debajo de la autovía y siga la D20 hasta el cruce del Hôtel Enfoncé (vestíbulo rural).

4) Tome una carretera asfaltada a la izquierda y luego más a la derecha para llegar al lugar llamado Feuillée Dorothée (magnífico mirador y hogar del abeto de los Vosgos).

5) En Prébosson, gire a la derecha y adéntrese en el bosque tras cruzar una carretera. Después de la cruz de Remoiriot (calvario), continúe en un largo descenso que lleva al aserradero de Faymont. Volver a subir al aparcamiento de la cascada (zona de picnic)

6) Salir de la cascada por un sendero empinado a la derecha que lleva rápidamente a una pequeña carretera asfaltada. Siga el primer camino a la derecha para un largo paseo por el bosque que lleva a la capilla dedicada a St Pierre Fourrier. Tome el camino cerca de la capilla hasta llegar a una carretera asfaltada.

7) Tomar la carretera asfaltada a la derecha, pasando el estanque de Adelphe cerrado por un seto y a la izquierda. Pase por debajo de la autovía y siga una pista de tierra a la izquierda.

8) En la aldea de Les Combes, adéntrese en la maleza por una pista herbosa a la izquierda, que apenas está señalizada. Al final del bosque, baje en dirección a Plombières.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-30 par Système d’information touristique Lorrain