Randonnée La Chapelle des Planques

Randonnée La Chapelle des Planques Pont de Tanus 12800 Tauriac-de-Naucelle Aveyron Occitanie

Véritable frontière naturelle entre Tarn et Aveyron, la vallée du Viaur nous livre ses trésors.

+33 5 65 47 06 26

English :

Real natural border between Tarn and Aveyron, the valley of Viaur gives us its treasures.

Deutsch :

Das Viaur-Tal ist eine echte natürliche Grenze zwischen Tarn und Aveyron und gibt uns seine Schätze preis.

Italiano :

La valle del Viaur è un confine naturale tra il Tarn e l’Aveyron e ci offre i suoi tesori.

Español :

El valle del Viaur, frontera natural entre el Tarn y el Aveyron, nos ofrece sus tesoros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-20 par ADT Aveyron