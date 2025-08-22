Randonnée « La colonne » Sèvremoine Maine-et-Loire
Randonnée « La colonne » Sèvremoine Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Randonnée La colonne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée La colonne 49660 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 7500.0 Tarif :
Partez sur les traces des Guerres de Vendée avec ce circuit pédestre entre Nantes et le Vendée..
https://www.sevremoine.fr/wp-content/uploads/2019/11/Fiche-sentier-16-La-Colonne.pdf +33 2 41 46 63 09
English :
Follow in the footsteps of the Vendée Wars with this walking tour between Nantes and the Vendée…
Deutsch :
Begeben Sie sich auf die Spuren der Vendée-Kriege mit dieser Wanderroute zwischen Nantes und dem Vendée…
Italiano :
Seguite le tracce delle guerre vandeane con questo tour a piedi tra Nantes e la Vandea.
Español :
Siga los pasos de las Guerras de la Vendée con este recorrido a pie entre Nantes y la Vendée.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par Anjou tourime