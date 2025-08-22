Randonnée « La croix bergère » Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Randonnée La croix bergère 49120 Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 5000.0 Tarif :
Petit parcours pédestre de 5 km à proximité de Chemillé permettant de découvrir le patrimoine de la commune.
https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32
A short 5 km walking trail near Chemillé to discover the heritage of the town.
Kleiner 5 km langer Wanderweg in der Nähe von Chemillé, auf dem man das Kulturerbe der Gemeinde entdecken kann.
Una breve passeggiata di 5 km vicino a Chemillé per scoprire il patrimonio della città.
Un corto paseo de 5 km cerca de Chemillé para descubrir el patrimonio de la ciudad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime