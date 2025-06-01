Randonnée La Ferrière La Ferrière Indre-et-Loire
Randonnée La Ferrière La Ferrière Indre-et-Loire vendredi 1 août 2025.
Randonnée La Ferrière A pieds
Randonnée La Ferrière 37110 La Ferrière Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Durée : Distance : Tarif :
Trois circuits de randonnée nature vous faisant cheminer à travers le patrimoine forestier de la commune, qui occupe près de la moitié du territoire, pour une balade familiale.
English : Hiking La Ferrière
Three nature trails take you through the commune’s forest heritage, which covers almost half of the territory, for a family-friendly stroll.
Deutsch : Wandern La Ferrière
Drei Naturwanderwege führen Sie auf einem Familienspaziergang durch den Waldbestand der Gemeinde, der fast die Hälfte des Gemeindegebiets einnimmt.
Italiano :
Tre passeggiate naturalistiche vi porteranno attraverso il patrimonio boschivo del comune, che copre quasi la metà del territorio, per una gita in famiglia.
Español : Senderismo La Ferrière
Tres paseos por la naturaleza recorren el patrimonio forestal del municipio, que abarca casi la mitad de la superficie, para una excursión en familia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-17 par SIT Centre-Val de Loire