RANDONNÉE LA MOTA DOÇA Oupia Hérault

RANDONNÉE LA MOTA DOÇA A pieds Difficulté moyenne

RANDONNÉE LA MOTA DOÇA 34210 Oupia Hérault Occitanie

Durée : 180 Distance : 900.0 Tarif :

Cette belle randonnée allie nature, histoire, et technologie moderne.

Profitez des panoramas exceptionnels sur la plaine viticole.

Idéal pour les amoureux de la nature et ceux qui cherchent à s’évader le temps de quelques heures dans un cadre paisible.

http://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65

English : RANDONNÉE LA MOTA DOÇA

Deutsch : RANDONNÉE LA MOTA DOÇA

Italiano :

Questa bella passeggiata unisce natura, storia e tecnologia moderna.

Godetevi le eccezionali viste panoramiche sulla pianura vinicola.

Ideale per gli amanti della natura e per chi vuole evadere per qualche ora in un ambiente tranquillo.

Español : RANDONNÉE LA MOTA DOÇA

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme