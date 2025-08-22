Randonnée « La pierre de l’Écuelle » Sèvremoine Maine-et-Loire
vendredi 1 mai 2026.
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée La pierre de l’Écuelle 49230 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire
Distance : 11500.0
Partez à la découverte des bords de la Moine entre la Vendée et Clisson.
https://www.sevremoine.fr/wp-content/uploads/2019/11/Fiche-sentier-4-La-Pierre-de-lE%CC%81cuelle.pdf +33 2 41 70 42 04
English :
Discover the banks of the river La Moine between the Vendée and Clisson.
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise an den Ufern der Moine zwischen der Vendée und Clisson.
Italiano :
Scoprite le rive del Moine tra la Vandea e Clisson.
Español :
Descubra las orillas del Moine entre la Vendée y Clisson.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Anjou tourime