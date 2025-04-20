Randonnée La Roche des Bioqués Grouvelin Gérardmer Vosges

Randonnée La Roche des Bioqués Grouvelin Gérardmer Vosges vendredi 1 août 2025.

Randonnée La Roche des Bioqués Grouvelin Adultes A pieds Difficulté moyenne

Randonnée La Roche des Bioqués Grouvelin Chemin des Hauts Rupts 88400 Gérardmer Vosges Grand Est

Durée : 195 Distance : 10000.0 Tarif :

Randonnée offrant 2 beaux points de vue depuis la Roche des Bioqués et la table d’orientation de la Tête de Grouvelin. Niveau moyen. Parcours extrait du Topo « Guide des promenades dans la Vallée des Lacs » vendu à l’accueil de l’Office de Tourisme au prix de 6€.

Difficulté moyenne

https://gerardmer.net/telechargements/pages/boutique/gerardmer.pdf +33 3 29 27 27 27

English :

Hike offering 2 beautiful viewpoints from the Roche des Bioqués and the orientation table of the Tête de Grouvelin. Medium level. Route extracted from the Topo « Guide des promenades dans la Vallée des Lacs » sold at the Tourist Office for 6?

Deutsch :

Wanderung mit 2 schönen Aussichtspunkten vom Roche des Bioqués und der Orientierungstafel des Tête de Grouvelin. Mittleres Niveau. Auszug aus dem Topo « Guide des promenades dans la Vallée des Lacs », der am Empfang des Fremdenverkehrsamtes zum Preis von 6? verkauft wird.

Italiano :

Un’escursione che offre 2 splendidi punti di vista dalla Roche des Bioqués e dalla tavola di orientamento della Tête de Grouvelin. Livello medio. Percorso estratto dalla Topo « Guide des promenades dans la Vallée des Lacs » in vendita all’Ufficio del Turismo al prezzo di 6?

Español :

Una excursión que ofrece 2 hermosos miradores desde la Roche des Bioqués y la mesa de orientación de la Tête de Grouvelin. Nivel medio. Itinerario extraído del Topo « Guide des promenades dans la Vallée des Lacs » de venta en la Oficina de Turismo por 6?

