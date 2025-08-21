Randonnée La seigneurie de Granges A pieds Difficulté moyenne

Randonnée La seigneurie de Granges 70400 Mignavillers Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 20000.0

Sentier de randonnée pédestre au départ de Mignavillers. Parking situé près de l’étang à côté de la mairie. Cette belle randonnée vous permettra de découvrir la partie Est du Pays de Villersexel, sur la thématique de l’ancienne Seigneurie de Granges qui était autrefois une des plus vastes seigneuries du Baillage d’Amont (ancien nom de la Haute-Saône). Vous traverserez quelques villages typiques comme Granges-le-Bourg.

+33 3 84 20 59 59

English :

Hiking trail from Mignavillers. Parking by the pond next to the town hall. This beautiful hike will take you through the eastern part of the Pays de Villersexel, on the theme of the ancient Seigneurie de Granges, which was once one of the largest seigneuries in the Baillage d?Amont (the former name of Haute-Saône). You will pass through typical villages such as Granges-le-Bourg.

Deutsch :

Wanderweg, der in Mignavillers beginnt. Parkplatz in der Nähe des Teichs neben dem Rathaus. Diese schöne Wanderung führt Sie durch den östlichen Teil des Pays de Villersexel und thematisiert die ehemalige Seigneurie de Granges, die einst eine der größten Herrschaften der Baillage d’Amont (früherer Name des Départements Haute-Saône) war. Sie kommen durch einige typische Dörfer wie Granges-le-Bourg.

Italiano :

Sentiero escursionistico con partenza da Mignavillers. Parcheggio presso lo stagno vicino al municipio. Questa bella escursione vi permetterà di scoprire la parte orientale della regione di Villersexel, sul tema dell’antica signoria di Granges, che un tempo era una delle più grandi signorie del Baillage d’Amont (l’antico nome della Haute-Saône). Si attraversano alcuni villaggi tipici come Granges-le-Bourg.

Español :

Ruta de senderismo a partir de Mignavillers. Aparcamiento junto al estanque del ayuntamiento. Esta hermosa ruta de senderismo le permitirá descubrir la parte oriental de la región de Villersexel, sobre el tema de la antigua Seigneurie de Granges, que fue una de las mayores seigneuries del Baillage d’Amont (antiguo nombre de la Haute-Saône). Pasará por algunos pueblos típicos como Granges-le-Bourg.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data