Randonnée la stèle de Noirgueux Saint-Nabord Vosges
Randonnée la stèle de Noirgueux Saint-Nabord Vosges vendredi 1 août 2025.
Randonnée la stèle de Noirgueux Adultes A pieds Difficulté moyenne
Randonnée la stèle de Noirgueux 6 rue du Centre 88200 Saint-Nabord Vosges Grand Est
Durée : 165 Distance : 11200.0 Tarif :
Accès Depuis Remiremont, direction Saint-Nabord par Ranfaing.
Parking Parking du centre socio culturel.
Distance 11,2 km / Durée 2 h 45 / Dénivelé 114 m / Balisage Disque bleu.
Depuis le parking du centre socio culturel de Saint-Nabord, partir en direction du passage à niveau en longeant le cimetière. Passer devant l’aire de camping-car et 100m plus loin emprunter la rue à la côte à gauche. Suivre la route et le balisage disque bleu. Passer sous le pont de la voie rapide et bifurquer tout de suite à gauche ensuite.
Arrivé à la sortie du canal, commencer à la longer par la droite. Prendre à droite au niveau du premier pont après quelques mètres, un sentier qui part vers les champs. Suivre le balisage disque bleu dans un premier temps sur sentier, puis sur chemin carrossable qui longe des étangs pour arriver à un parking en terre aux étangs du vouau. Traverser le parking en allant tout droit.
Au bout du parking, prendre à gauche la route qui monte. Aller en direction du pont et tourner juste avant à droite, toujours en suivant le balisage disque bleu. Rester sur le sentier qui longe le canal. Au niveau du pont suivant, traverser la route pour continuer sur le chemin le long du canal. Sur ce chemin, on peut apercevoir des panneaux du sentier de la moraine (panneau pédagogique la prairie du gazon, zone natura 2000).
Le sentier rejoint un chemin carrossable près d’un autre pont, continuer tout droit pour rejoindre cette fois-ci à la stèle et moraine de Noirgueux (panneau pédagogique le Tracé de la Moselle).
Après Noirgueux, continuer sur le chemin qui longe le canal et qui mène à une écluse. Ici, le canal devient souterrain. On continue le sentier au-dessus du pont toujours balisé disque bleu. A la prochaine intersection, au niveau du panneau pédagogique canal d’alimentation de Bouzey , prendre le sentier à gauche en suivant la signalétique sentier moraine . Au bout du sentier tourner à gauche en montée. Continuer jusqu’à arriver à un parking.
Au parking, prendre pour rejoindre un petit moment la route. La quitter 500m plus loin pour un sentier à gauche juste avant un poste gaz. Un peu plus loin, de nouveau un panneau pédagogique ( le site de Noirgueux ). Passer les buttes + nouveau panneau ( hommage à Henri Hogard ).
A la fin du sentier, prendre chemin carrossable tout droit. 50m plus loin, longer un pont vouté en pierre en restant sur le chemin qui tourne légèrement à gauche. Rester sur ce chemin qui rejoindra alors la route, prendre à gauche puis tourner à droite pour passer la barrière du stade des Perrey. Après la barrière, prendre tout de suite à droite un chemin carrossable qui monte et qui longe la voie rapide et voie ferrée.
Au croisement au bout du stade, continuer tout droit le sentier qui longe toujours la voie ferrée et qui finit par une descente assez raide. Retour au début du canal. Tourner à droite pour retour au point de départ par la même route qu’à l’aller.
Difficulté moyenne
+33 3 29 62 23 70
English :
Access: From Remiremont, towards Saint-Nabord via Ranfaing.
Parking: Car park at the socio-cultural center.
Distance: 11.2 km / Time: 2 h 45 / Difference in altitude: 114 m / Marking: Blue disc.
From the Saint-Nabord socio-cultural center parking lot, head towards the level crossing, skirting the cemetery. Pass the caravan park and 100m further on, take the left-hand « à la côte » road. Follow the road and blue disc markings. Pass under the bridge over the expressway and then fork immediately to the left.
When you reach the canal exit, start skirting it on the right. After a few metres, turn right at the first bridge onto a path that leads off into the fields. Follow the blue disc markings, first on a path, then on a carriage road that runs alongside the ponds until you reach a dirt parking lot at the Vouau ponds. Go straight across the parking lot.
At the end of the parking lot, turn left up the road. Go towards the bridge and turn right just before it, still following the blue disc signs. Stay on the canal-side path. At the next bridge, cross the road to continue along the canal path. On this path, you can see signs for the « moraine trail » (educational panel: la prairie du gazon, natura 2000 area).
The path joins a carriage road near another bridge, and continue straight on to reach the Noirgueux stele and moraine (educational panel: le Tracé de la Moselle).
After Noirgueux, continue along the canal path to a lock. Here, the canal becomes underground. Continue on the path over the bridge, still marked with a blue disc. At the next intersection, at the « Canal d’alimentation de Bouzey » educational sign, take the path on the left, following the « Moraine path » signs. At the end of the path, turn left uphill. Continue until you reach a parking lot.
At the parking lot, take the road for a short while. After 500 m, leave the road for a path on the left just before a gas station. A little further on, another educational sign (« le site de Noirgueux »). Pass the buttes + a new sign (« hommage à Henri Hogard »).
At the end of the path, take the carriage road straight ahead. 50 m further on, walk along an arched stone bridge, staying on the path which bends slightly to the left. Stay on this path, which then joins the road, turn left and then right to pass the barrier at the Perrey stadium. After the barrier, turn right immediately onto a track which climbs up and runs alongside the dual carriageway and railroad.
At the crossroads at the end of the stadium, go straight on along the track, which ends in a steep descent. Return to the beginning of the canal. Turn right to return to the starting point along the same route as before.
Deutsch :
Zugang: Von Remiremont aus, Richtung Saint-Nabord über Ranfaing.
Parkplatz: Parkplatz des soziokulturellen Zentrums.
Entfernung: 11,2 km / Dauer: 2 Std. 45 Min. / Höhenunterschied: 114 m / Markierung: Blaue Scheibe.
Vom Parkplatz des Kulturzentrums von Saint-Nabord aus gehen Sie in Richtung des Bahnübergangs am Friedhof entlang. Gehen Sie am Wohnmobilstellplatz vorbei und biegen Sie 100 m weiter links in die Straße « à la côte » ein. Folgen Sie der Straße und der Markierung blaue Scheibe. Fahren Sie unter der Brücke der Schnellstraße hindurch und biegen Sie dann sofort nach links ab.
Am Ausgang des Kanals angelangt, beginnen Sie, rechts am Kanal entlang zu gehen. Biegen Sie an der ersten Brücke nach einigen Metern rechts auf einen Pfad ab, der zu den Feldern führt. Folgen Sie der Markierung blaue Scheibe zunächst auf einem Pfad, dann auf einem Fahrweg, der an Teichen vorbeiführt, bis Sie zu einem Parkplatz auf der Erde an den Teichen von Vouau gelangen. Überqueren Sie den Parkplatz, indem Sie geradeaus gehen.
Am Ende des Parkplatzes biegen Sie links auf die Straße ab, die bergauf führt. Gehen Sie in Richtung der Brücke und biegen Sie kurz davor nach rechts ab, immer der Markierung blaue Scheibe folgend. Bleiben Sie auf dem Weg, der am Kanal entlangführt. Bei der nächsten Brücke überqueren Sie die Straße und gehen auf dem Weg entlang des Kanals weiter. Auf diesem Weg können Sie die Schilder des « Moränenpfades » sehen (Lehrtafel: Rasenwiese, Natura 2000-Gebiet).
Der Pfad trifft bei einer weiteren Brücke auf einen Fahrweg. Gehen Sie geradeaus weiter, um dieses Mal zur Stele und Moräne von Noirgueux zu gelangen (Lehrtafel: Moselverlauf).
Nach Noirgueux folgen Sie dem Weg entlang des Kanals, der Sie zu einer Schleuse führt. Hier wird der Kanal unterirdisch. Man setzt den Weg oberhalb der Brücke fort, der immer noch mit der blauen Scheibe markiert ist. An der nächsten Kreuzung, an der Lehrtafel « Canal d’alimentation de Bouzey », nehmen Sie den Weg nach links und folgen der Beschilderung « sentier moraine ». Am Ende des Pfades biegen Sie links ab und gehen bergauf. Gehen Sie weiter, bis Sie zu einem Parkplatz gelangen.
Am Parkplatz nehmen Sie den Weg, um kurz auf die Straße zu gelangen. Nach 500 m verlassen Sie die Straße und biegen kurz vor einer Gasstation links auf einen Pfad ab. Ein Stück weiter wieder ein pädagogisches Schild (« le site de Noirgueux »). An den Hügeln vorbei + neues Schild (« Hommage à Henri Hogard »).
Am Ende des Pfades nehmen Sie den Karrenweg geradeaus. 50 m weiter gehen Sie an einer gewölbten Steinbrücke entlang und bleiben auf dem Weg, der leicht nach links abbiegt. Bleiben Sie auf diesem Weg, der dann auf die Straße trifft, biegen Sie links ab und dann rechts, um die Schranke des Perrey-Stadions zu passieren. Nach der Schranke biegen Sie gleich rechts auf einen Fahrweg ab, der bergauf führt und an der Schnellstraße und der Eisenbahnlinie entlang verläuft.
An der Kreuzung am Ende des Stadions gehen Sie geradeaus auf dem Pfad weiter, der immer an der Bahnlinie entlangführt und schließlich ziemlich steil bergab führt. Gehen Sie zurück zum Anfang des Kanals. Biegen Sie rechts ab und gehen Sie auf demselben Weg wie auf dem Hinweg zurück zum Ausgangspunkt.
Italiano :
Accesso: Da Remiremont, verso Saint-Nabord passando per Ranfaing.
Parcheggio: Parcheggio del centro socio-culturale.
Distanza: 11,2 km / Tempo: 2 h 45 / Dislivello: 114 m / Segnaletica: disco blu.
Dal parcheggio del centro socio-culturale di Saint-Nabord, dirigersi verso il passaggio a livello lungo il cimitero. Passare davanti al parcheggio delle roulotte e 100 m più avanti imboccare la strada « à la côte » a sinistra. Seguire la strada e la segnaletica a disco blu. Passare sotto il ponte sulla superstrada e girare subito a sinistra.
All’uscita del canale, iniziare a seguire il canale sulla destra. Dopo pochi metri, al primo ponte si gira a destra su un sentiero che si inoltra nei campi. Seguire i cartelli con i dischi blu, prima su un sentiero, poi su una pista che costeggia gli stagni, fino a raggiungere un parcheggio sterrato presso gli stagni di Vouau. Attraversare il parcheggio.
Alla fine del parcheggio, svoltare a sinistra sulla strada. Andare verso il ponte e svoltare a destra poco prima di esso, sempre seguendo la segnaletica a disco blu. Rimanere sul sentiero che costeggia il canale. Al ponte successivo, attraversare la strada e proseguire lungo il sentiero del canale. Su questo sentiero si trovano le indicazioni per il « sentiero morenico » (cartello didattico: la prairie du gazon, area Natura 2000).
Il sentiero si unisce a una carreggiata in prossimità di un altro ponte e prosegue dritto per raggiungere la stele e la morena di Noirgueux (pannello didattico: le Tracé de la Moselle).
Dopo Noirgueux, si prosegue lungo il sentiero che costeggia il canale e conduce a una chiusa. Qui il canale diventa sotterraneo. Proseguire sul sentiero sopra il ponte, ancora segnalato con un disco blu. All’incrocio successivo, all’altezza del cartello « Canale di alimentazione di Bouzey », prendere il sentiero a sinistra, seguendo le indicazioni « Sentiero della morena ». Alla fine del sentiero, svoltare a sinistra in salita. Proseguire fino a raggiungere un parcheggio.
Al parcheggio, prendere la strada per un breve tratto. Dopo 500 m, prima di un distributore di benzina, si gira a sinistra su un sentiero. Poco dopo si trova un altro cartello didattico (« le site de Noirgueux »). Superate le collinette e un altro cartello (« hommage à Henri Hogard »).
Alla fine del sentiero, prendere la carreggiata dritta. 50 m più avanti, costeggiare un ponte ad arco in pietra, rimanendo sul sentiero che piega leggermente a sinistra. Rimanendo su questo sentiero, che si unisce alla strada, si gira a sinistra e poi a destra attraverso la barriera dello stadio Perrey. Dopo la barriera, si gira subito a destra su un sentiero che sale e costeggia la superstrada e la linea ferroviaria.
All’incrocio alla fine dello stadio, proseguire dritto sul sentiero che costeggia la linea ferroviaria e termina in una discesa abbastanza ripida. Tornare all’inizio del canale. Girare a destra per tornare al punto di partenza lungo lo stesso percorso dell’andata.
Español :
Acceso: Desde Remiremont, dirección Saint-Nabord por Ranfaing.
Aparcamiento: Aparcamiento en el centro sociocultural.
Distancia: 11,2 km / Tiempo: 2 h 45 / Desnivel: 114 m / Señalización: Disco azul.
Desde el aparcamiento del centro sociocultural de Saint-Nabord, diríjase hacia el paso a nivel que bordea el cementerio. Pase por delante del aparcamiento de caravanas y, 100 m más adelante, tome la carretera « à la côte » a la izquierda. Siga la carretera y las señales de disco azul. Pase por debajo del puente sobre la autovía y gire inmediatamente a la izquierda.
Cuando llegue a la salida del canal, empiece a seguir el canal por la derecha. Después de unos metros, gire a la derecha en el primer puente por un camino que se adentra en los campos. Siga las señales de disco azul, primero por un sendero, luego por una pista que bordea los estanques hasta llegar a un aparcamiento de tierra en los estanques de Vouau. Siga recto por el aparcamiento.
Al final del aparcamiento, gire a la izquierda por la carretera. Diríjase hacia el puente y gire a la derecha justo antes de llegar a él, siguiendo siempre las señales del disco azul. Siga por el camino que bordea el canal. En el siguiente puente, cruce la carretera para continuar por el camino del canal. En este camino, podrá ver las señales del « camino de la morrena » (señal pedagógica: la prairie du gazon, zona Natura 2000).
El sendero se une a una calzada cerca de otro puente, y siga recto para llegar a la estela y la morrena de Noirgueux (panel educativo: le Tracé de la Moselle).
Después de Noirgueux, continúe por el sendero que bordea el canal y conduce a una esclusa. Aquí, el canal se vuelve subterráneo. Continúe por el sendero por encima del puente, aún señalizado con un disco azul. En el siguiente cruce, en la señal « Bouzey feed canal », tome el camino de la izquierda, siguiendo las señales « Moraine path ». Al final del camino, gire a la izquierda cuesta arriba. Continúe hasta llegar a un aparcamiento.
En el aparcamiento, tome la carretera durante unos instantes. Después de 500 m, gire a la izquierda por un camino justo antes de una gasolinera. Un poco más adelante, hay otra señal educativa (« le site de Noirgueux »). Pase las lomas y otro cartel (« hommage à Henri Hogard »).
Al final del camino, siga recto por la calzada. 50 m más adelante, pase por un puente arqueado de piedra, manteniéndose en el camino que hace una ligera curva a la izquierda. Permanezca en este camino, que se une a la carretera, gire a la izquierda y luego a la derecha pasando la barrera del estadio Perrey. Después de la barrera, gire inmediatamente a la derecha por una pista que sube y bordea la autovía y la vía férrea.
En el cruce situado al final del estadio, continúe recto por el camino que bordea la vía férrea y termina en una pendiente descendente bastante pronunciada. Vuelva al inicio del canal. Gire a la derecha para volver al punto de partida por el mismo camino de la ida.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-25 par Système d’information touristique Lorrain