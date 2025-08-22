Randonnée La vallée du Vernhou et Campels La Salvetat-Peyralès Aveyron
Randonnée La vallée du Vernhou et Campels La Salvetat-Peyralès Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Randonnée La vallée du Vernhou et Campels
Randonnée La vallée du Vernhou et Campels Départ parking de la salle des fêtes 12440 La Salvetat-Peyralès Aveyron Occitanie
Une agréable balade en famille à travers bois, prairies et passant par un charmant village.
Circuit 28 du topoguide entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (édition 2021)
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/68787-la-vallee-du-vernhou-et-campels
English :
A pleasant family walk through woods, meadows and a charming village.
Route 28 in the guidebook entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (2021 edition)
Deutsch :
Ein angenehmer Spaziergang für die ganze Familie durch Wälder, Wiesen und vorbei an einem charmanten Dorf.
Rundweg 28 des Topoguides entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (Ausgabe 2021)
Italiano :
Una piacevole passeggiata per famiglie tra boschi e prati, passando per un incantevole villaggio.
Itinerario 28 nella guida entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (edizione 2021)
Español :
Un agradable paseo familiar por bosques y prados, pasando por un pueblo encantador.
Ruta 28 en la guía entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (edición 2021)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-12 par ADT Aveyron