Randonnée La vallée du Vernhou et Campels La Salvetat-Peyralès Aveyron

Randonnée La vallée du Vernhou et Campels

12440 La Salvetat-Peyralès Aveyron Occitanie

Une agréable balade en famille à travers bois, prairies et passant par un charmant village.

Circuit 28 du topoguide entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (édition 2021)

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/68787-la-vallee-du-vernhou-et-campels

English :

A pleasant family walk through woods, meadows and a charming village.

Route 28 in the guidebook entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (2021 edition)

Deutsch :

Ein angenehmer Spaziergang für die ganze Familie durch Wälder, Wiesen und vorbei an einem charmanten Dorf.

Rundweg 28 des Topoguides entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (Ausgabe 2021)

Italiano :

Una piacevole passeggiata per famiglie tra boschi e prati, passando per un incantevole villaggio.

Itinerario 28 nella guida entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (edizione 2021)

Español :

Un agradable paseo familiar por bosques y prados, pasando por un pueblo encantador.

Ruta 28 en la guía entre Viaur et Aveyron en pays Rieupeyrousain (edición 2021)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-12 par ADT Aveyron