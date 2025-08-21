Randonnée « La Vallée du Viaur Le chemin de Boudou » Crespin Aveyron
Cette vallée sauvage a fasciné Jean Boudou, poète et écrivain occitan et a nourri son imagination…
https://www.crespin.org/ +33 5 65 69 23 35
English :
This wild valley fascinated Jean Boudou, an Occitan poet and writer, and fed his imagination…
Deutsch :
Dieses wilde Tal hat den okzitanischen Dichter und Schriftsteller Jean Boudou fasziniert und seine Fantasie beflügelt…
Italiano :
Questa valle selvaggia affascinò Jean Boudou, poeta e scrittore occitano, e alimentò la sua immaginazione…
Español :
Este valle salvaje fascinó a Jean Boudou, poeta y escritor occitano, y alimentó su imaginación…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-20 par ADT Aveyron