Randonnée La Vallée du Viaur Le chemin de Boudou

Randonnée La Vallée du Viaur Le chemin de Boudou Lespinassole 12800 Crespin Aveyron Occitanie

Cette vallée sauvage a fasciné Jean Boudou, poète et écrivain occitan et a nourri son imagination…

https://www.crespin.org/ +33 5 65 69 23 35

English :

This wild valley fascinated Jean Boudou, an Occitan poet and writer, and fed his imagination…

Deutsch :

Dieses wilde Tal hat den okzitanischen Dichter und Schriftsteller Jean Boudou fasziniert und seine Fantasie beflügelt…

Italiano :

Questa valle selvaggia affascinò Jean Boudou, poeta e scrittore occitano, e alimentò la sua immaginazione…

Español :

Este valle salvaje fascinó a Jean Boudou, poeta y escritor occitano, y alimentó su imaginación…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-20 par ADT Aveyron