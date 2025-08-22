Randonnée La Voie du Tacot A pieds Facile

Randonnée La Voie du Tacot 70110 Athesans-Étroitefontaine Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Au départ d’Athesans. C’est un itinéraire idéal pour les familles ou si vous ne disposez que de peu de temps. Le parcours est d’un niveau très facile (7 km), et passe la plupart du temps en forêt ou en sous-bois. Le circuit emprunte l’ancien itinéraire du Tacot, c’est à dire, des anciens chemins de fer vicinaux. Suivez les balises représentant une locomotive et les flèches bleues. Sur le parcours, tables de lecture et tables de pique-nique.

Leaving from Athesans. This is an ideal route for families or if you’re short on time. The route is very easy (7 km), and mostly passes through forest or undergrowth. The circuit follows the old Tacot route, i.e., the former local railroads. Follow the locomotive markers and blue arrows. There are reading and picnic tables along the way.

Von Athesans aus. Dies ist eine ideale Route für Familien oder wenn Sie nur wenig Zeit haben. Die Strecke ist sehr leicht (7 km) und verläuft die meiste Zeit im Wald oder im Unterholz. Die Strecke verläuft auf der alten Tacot-Route, d. h. auf den alten Vizinaleisenbahnen. Folgen Sie den Markierungen, die eine Lokomotive darstellen, und den blauen Pfeilen. Auf der Strecke befinden sich Lesetische und Picknicktische.

Partenza da Athesans. È un percorso ideale per le famiglie o per chi ha poco tempo a disposizione. Il percorso è molto facile (7 km) e passa per lo più attraverso la foresta o il sottobosco. Il sentiero segue l’antico tracciato del Tacot, ovvero l’ex ferrovia locale. Seguite i cartelli che rappresentano una locomotiva e le frecce blu. Lungo il percorso si trovano tavoli per la lettura e per il picnic.

Salida desde Athesans. Es una ruta ideal para familias o si se dispone de poco tiempo. La ruta es muy fácil (7 km), y transcurre en su mayor parte por bosque o maleza. El sendero sigue la antigua ruta del Tacot, es decir, los antiguos ferrocarriles locales. Siga las señales que representan una locomotora y las flechas azules. Hay mesas de lectura y picnic a lo largo del camino.

