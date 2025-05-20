Randonnée « L’abbaye de Bellefontaine et le chemin des canons » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Randonnée « L’abbaye de Bellefontaine et le chemin des canons »
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée « L’abbaye de Bellefontaine et le chemin des canons » 49600 Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 11400.0 Tarif :
Ce sentier de randonnée de 11 km au balisage violet est autorisé aux vélos et chevaux.
+33 2 41 56 50 24
English :
This 11 km hiking trail with purple markings is authorized for bikes and horses.
Deutsch :
Dieser 11 km lange Wanderweg mit violetter Markierung ist für Fahrräder und Pferde zugelassen.
Italiano :
Questo sentiero escursionistico di 11 km con segnavia viola è adatto a biciclette e cavalli.
Español :
Esta ruta de senderismo de 11 km de longitud con marcas moradas es apta para bicicletas y caballos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Anjou tourime