Randonnée « L’abbaye de Bellefontaine et le chemin des canons » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Randonnée « L’abbaye de Bellefontaine et le chemin des canons » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Randonnée « L’abbaye de Bellefontaine et le chemin des canons »

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Randonnée « L’abbaye de Bellefontaine et le chemin des canons » 49600 Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 11400.0 Tarif :

Ce sentier de randonnée de 11 km au balisage violet est autorisé aux vélos et chevaux.

+33 2 41 56 50 24

English :

This 11 km hiking trail with purple markings is authorized for bikes and horses.

Deutsch :

Dieser 11 km lange Wanderweg mit violetter Markierung ist für Fahrräder und Pferde zugelassen.

Italiano :

Questo sentiero escursionistico di 11 km con segnavia viola è adatto a biciclette e cavalli.

Español :

Esta ruta de senderismo de 11 km de longitud con marcas moradas es apta para bicicletas y caballos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Anjou tourime