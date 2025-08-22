Randonnée Le Bassin des druides Montségur-sur-Lauzon Drôme

Randonnée Le Bassin des druides

Randonnée Le Bassin des druides 26130 Montségur-sur-Lauzon Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Randonnée familiale de difficulté moyenne avec un peu de dénivelé à la découverte du fameux Bassin des Druides. Sur le parcours,vous pourrez également admirer la Chapelle des Barquets, le pont aqueduc du Martinet et la Chapelle Saint Jean.

http://www.montsegursurlauzon.fr/ +33 4 75 98 10 73

English : Randonnée Le Bassin des druides

Medium-difficulty family hike with a slight gradient to discover the famous Bassin des Druides. Along the way, you can also admire the Chapelle des Barquets, the Martinet aqueduct bridge and the Chapelle Saint Jean.

Deutsch : Randonnée Le Bassin des druides

Familienfreundliche Wanderung mit mittlerem Schwierigkeitsgrad und einigen Höhenmetern, um das berühmte Bassin des Druides zu entdecken. Auf der Strecke können Sie auch die Chapelle des Barquets, die Aquäduktbrücke von Martinet und die Chapelle Saint Jean bewundern.

Italiano :

Un’escursione familiare di difficoltà moderata con una leggera pendenza per scoprire il famoso Bassin des Druides. Lungo il percorso si possono ammirare anche la Chapelle des Barquets, il ponte dell’acquedotto Martinet e la Chapelle Saint Jean.

Español : Randonnée Le Bassin des druides

Una excursión familiar de dificultad moderada con un ligero desnivel para descubrir el famoso Bassin des Druides. Por el camino, también podrá admirar la Chapelle des Barquets, el puente acueducto Martinet y la Chapelle Saint Jean.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme