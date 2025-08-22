Randonnée Le bois de la Boulaie

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR Randonnée Le bois de la Boulaie 49620 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 9800.0

Randonnée pédestre de 9.8 km à travers forêt, étangs et parc du château de la Houssaye. Aire de pique-nique au point de départ. Quelques mètres sur le circuit du GR3.

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 39 07 07

English :

9.8 km walk through the forest, ponds and park of the Château de la Houssaye. Picnic area at the starting point. A few meters on the GR3 circuit.

Deutsch :

9,8 km lange Wanderung durch Wald, Teiche und den Park des Schlosses La Houssaye. Picknickplatz am Startpunkt. Einige Meter auf dem GR3-Rundweg.

Italiano :

Una passeggiata di 9,8 km attraverso la foresta, gli stagni e il parco del Castello di Houssaye. Area picnic al punto di partenza. Pochi metri sul circuito GR3.

Español :

Un paseo de 9,8 km por el bosque, los estanques y el parque del Château de la Houssaye. Zona de picnic en el punto de partida. Unos metros en el circuito GR3.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime