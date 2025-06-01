RANDONNÉE LE CANAL DU MIDI Capestang Hérault

Durée : 255 Distance : 1300.0 Tarif :

Etape importante du canal du Midi, Capestang bénéficie d’une situation privilégiée durant toute sa longue histoire. Après avoir cheminé au cœur du vignoble, c’est par les chemins de halage, tout en courbes, que le visiteur reviendra au bourg. Ce sera l’occasion pour lui d’imaginer l’animation sur cette voie fluviale depuis plus de trois cents ans.

https://www.tourismecanaldumidi.fr/ +33 4 67 37 85 29

English : RANDONNÉE LE CANAL DU MIDI

Deutsch : RANDONNÉE LE CANAL DU MIDI

Italiano :

Tappa importante del Canal du Midi, Capestang ha goduto di una posizione privilegiata nel corso della sua lunga storia. Dopo aver camminato nel cuore dei vigneti, è lungo le alzaie, tutte curve, che il visitatore tornerà in città. Sarà l’occasione per immaginare l’animazione su questo percorso fluviale per più di trecento anni.

Español : RANDONNÉE LE CANAL DU MIDI

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme