Randonnée Le Cayla et la vallée de l’Aveyron (La Bastide l’Evêque) Le Bas Ségala Aveyron

Randonnée Le Cayla et la vallée de l’Aveyron (La Bastide l’Evêque)

Une randonnée entre bastide médiévale et vallées sauvages. Depuis le village de La Bastide l’Evêque, vous rejoindrez les gorges sauvages de l’Aveyron et la vallée du Lézert.

Circuit SP5 du livret Balades en Pays Bastidien

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/872007-le-cayla-et-la-vallee-de-l-aveyron

English :

A hike between medieval bastide and wild valleys. From the village of La Bastide l’Evêque, you’ll reach the wild gorges of the Aveyron and the Lézert valley.

Route SP5 in the Balades en Pays Bastidien booklet

Deutsch :

Eine Wanderung zwischen mittelalterlichen Bastiden und wilden Tälern. Vom Dorf La Bastide l’Evêque aus erreichen Sie die wilden Schluchten des Aveyron und das Tal des Lézert.

Rundgang SP5 aus dem Büchlein Balades en Pays Bastidien (Spaziergänge im Bastidenland)

Italiano :

Un’escursione tra bastide medievale e valli selvagge. Dal villaggio di La Bastide l’Evêque, si possono raggiungere le selvagge gole dell’Aveyron e la valle del Lézert.

Itinerario SP5 nell’opuscolo Balades en Pays Bastidien

Español :

Una excursión entre bastida medieval y valles salvajes. Desde el pueblo de La Bastide l’Evêque, podrá explorar las salvajes gargantas del Aveyron y el valle del Lézert.

Itinerario SP5 en el folleto Balades en Pays Bastidien

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-12 par ADT Aveyron