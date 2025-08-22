Randonnée Le château de Messilhac Mur-de-Barrez Aveyron

Randonnée Le château de Messilhac

Randonnée Le château de Messilhac 12, Grand’Rue 12600 Mur-de-Barrez Aveyron Occitanie

Une courte et intéressante randonnée offrant d’agréables points de vue sur le vallon de Peyrat, la crête de Mur-de-Barrez, le rocher de Ronesque, les gorges du Goul avec un bel objectif rejoindre le château de Messilhac.

https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16

English :

A short and interesting hike offering pleasant views on the valley of Peyrat, the ridge of Mur-de-Barrez, the rock of Ronesque, the gorges of the Goul with a beautiful objective: to join the castle of Messilhac.

Deutsch :

Eine kurze und interessante Wanderung mit angenehmen Aussichtspunkten auf das Vallon de Peyrat, den Kamm von Mur-de-Barrez, den Felsen von Ronesque, die Schluchten des Goul mit einem schönen Ziel: das Schloss von Messilhac zu erreichen.

Italiano :

Un’escursione breve e interessante che offre piacevoli panorami sulla valle del Peyrat, la cresta del Mur-de-Barrez, la roccia Ronesque, le gole del Goul con un bellissimo obiettivo: raggiungere il castello di Messilhac.

Español :

Una corta e interesante caminata que ofrece agradables vistas del valle del Peyrat, la cresta del Mur-de-Barrez, la roca Ronesque, las gargantas del Goul con un hermoso objetivo: llegar al castillo de Messilhac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-31 par ADT Aveyron