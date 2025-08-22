Randonnée Le chemin de Garrigou (Vabre-Tizac) Le Bas Ségala Aveyron

Randonnée Le chemin de Garrigou (Vabre-Tizac)

Randonnée Le chemin de Garrigou (Vabre-Tizac) VABRE TIZAC 12200 Le Bas Ségala Aveyron Occitanie

Ce circuit permet de découvrir le village de Vabre qui a conservé son aspect fortifié, la vallée du Jaoul, la croix en pierre de Bleyssol et les paysages environnants. Un clin d’oeil à Gustave Garrigou, vainqueur du Tour de France en 1911 !

English :

This tour takes in the fortified village of Vabre, the Jaoul valley, the Bleyssol stone cross and the surrounding countryside. A nod to Gustave Garrigou, winner of the Tour de France in 1911!

Deutsch :

Auf dieser Strecke können Sie das Dorf Vabre, das sein befestigtes Aussehen bewahrt hat, das Tal des Jaoul, das Steinkreuz von Bleyssol und die umliegenden Landschaften entdecken. Eine Anspielung auf Gustave Garrigou, der 1911 die Tour de France gewann!

Italiano :

Questo percorso comprende il villaggio fortificato di Vabre, la valle di Jaoul, la croce di pietra di Bleyssol e la campagna circostante. Un omaggio a Gustave Garrigou, vincitore del Tour de France nel 1911!

Español :

Esta ruta recorre el pueblo fortificado de Vabre, el valle de Jaoul, la cruz de piedra de Bleyssol y los alrededores. Un guiño a Gustave Garrigou, ganador del Tour de Francia en 1911

