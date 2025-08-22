Randonnée Le chemin des lacs

Randonnée Le chemin des lacs Place F. Mitterrand 12160 Baraqueville Aveyron Occitanie

C’est le pays des eaux vives et des mille sources qui alimentent en aval de nombreux ruisseaux et petits lacs

http://www.baraqueville.fr/ +33 5 65 71 10 10

English :

This is the land of white water and a thousand springs that feed numerous streams and small lakes downstream

Deutsch :

Es ist das Land des fließenden Wassers und der tausend Quellen, die flussabwärts zahlreiche Bäche und kleine Seen speisen

Italiano :

Questa è la terra delle acque bianche e delle mille sorgenti che alimentano numerosi torrenti e piccoli laghi a valle

Español :

Esta es la tierra de las aguas bravas y los mil manantiales que alimentan numerosos arroyos y pequeños lagos río abajo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-21 par ADT Aveyron