Randonnée Le chemin des verriers

Randonnée Le chemin des verriers Le Bousquet St Amans 12120 Cassagnes-Bégonhès Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Pour fabriquer le verre jadis, les verriers s’installaient à proximité des rivières dont le sable était riche en silice et au cœur des forêts de chêne pour avoir à leur disposition les matières premières indispensables. Marchez sur leurs traces !

https://www.cassagnes-begonhes.fr/ +33 5 65 46 70 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To make glass in days gone by, glassmakers settled near rivers whose sand was rich in silica, and in the heart of oak forests to have the essential raw materials at their disposal. Follow in their footsteps!

Deutsch :

Um Glas herzustellen, ließen sich die Glasmacher früher in der Nähe von Flüssen nieder, deren Sand reich an Silizium war, und inmitten von Eichenwäldern, um die notwendigen Rohstoffe zur Verfügung zu haben. Wandeln Sie auf ihren Spuren!

Italiano :

Per produrre il vetro nei tempi passati, i vetrai si stabilivano vicino a fiumi la cui sabbia era ricca di silice e nel cuore di boschi di querce per avere a disposizione le materie prime essenziali. Seguite le loro orme!

Español :

Antiguamente, para fabricar vidrio, los vidrieros se instalaban cerca de ríos cuya arena era rica en sílice y en el corazón de bosques de robles para disponer de las materias primas esenciales. ¡Siga sus pasos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-21 par ADT Aveyron