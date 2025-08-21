Randonnée « Le circuit des chapelles » boucle 1 Quins Aveyron
Randonnée Le circuit des chapelles boucle 1 Place de l’Eglise Saint-Pierre 12800 Quins Aveyron Occitanie
Un beau témoignage de l’art roman la chapelle de Verdun nichée au creux de la verdure !
+33 5 65 69 03 04
English :
A fine example of Romanesque art: the Verdun chapel nestled in the greenery!
Deutsch :
Ein schönes Zeugnis der romanischen Kunst: die Kapelle von Verdun, die sich mitten ins Grüne schmiegt!
Italiano :
Un bell’esempio di arte romanica: la cappella di Verdun immersa nel verde!
Español :
Un bello ejemplo de arte románico: ¡la capilla de Verdún enclavada en la vegetación!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par ADT Aveyron