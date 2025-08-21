Randonnée Le circuit des chapelles boucle 1

Randonnée Le circuit des chapelles boucle 1 Place de l’Eglise Saint-Pierre 12800 Quins Aveyron Occitanie

Un beau témoignage de l’art roman la chapelle de Verdun nichée au creux de la verdure !

+33 5 65 69 03 04

English :

A fine example of Romanesque art: the Verdun chapel nestled in the greenery!

Deutsch :

Ein schönes Zeugnis der romanischen Kunst: die Kapelle von Verdun, die sich mitten ins Grüne schmiegt!

Italiano :

Un bell’esempio di arte romanica: la cappella di Verdun immersa nel verde!

Español :

Un bello ejemplo de arte románico: ¡la capilla de Verdún enclavada en la vegetación!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par ADT Aveyron