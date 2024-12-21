Randonnée « Le circuit des chapelles » boucle 2 Quins Aveyron

Deux témoignages de l’art roman la chapelle de Verdun et la chapelle de Lugan

+33 5 65 69 03 04

English :

Two testimonies of Romanesque art: the chapel of Verdun and the chapel of Lugan

Deutsch :

Zwei Zeugnisse der romanischen Kunst: die Kapelle von Verdun und die Kapelle von Lugan

Italiano :

Due esempi di arte romanica: la cappella di Verdun e la cappella di Lugan

Español :

Dos ejemplos de arte románico: la capilla de Verdún y la capilla de Lugan

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-21 par ADT Aveyron