Randonnée Le gallo-romain sylvanois 49600 Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Pays de la Loire

Sentier pédestre situé sur 3 communes des Mauges. Nombreux sites gallo-romains au coeur de la campagne angevine. Parcours autour de la vallée de l’Evre.

http://www.uneautreloire.fr/page/le-galloromain-sylvanois-au-fief-sauvin +33 2 41 39 07 07

English :

Footpath located on 3 communes of the Mauges. Numerous Gallo-Roman sites in the heart of the Angevin countryside. Trail around the Evre valley.

Deutsch :

Wanderweg, der sich in 3 Gemeinden der Mauges befindet. Zahlreiche gallo-römische Stätten im Herzen der angevinischen Landschaft. Wanderweg um das Evre-Tal.

Italiano :

Sentiero escursionistico situato in 3 comuni delle Mauges. Numerosi siti gallo-romani nel cuore della campagna angioina. Percorso intorno alla valle di Evre.

Español :

Ruta de senderismo situada en 3 municipios del Mauges. Numerosos yacimientos galo-romanos en el corazón de la campiña de Anjou. Ruta por el valle del Evre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-20 par Anjou tourime