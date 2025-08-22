Randonnée « Le gallo-romain sylvanois » Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Sentier pédestre situé sur 3 communes des Mauges. Nombreux sites gallo-romains au coeur de la campagne angevine. Parcours autour de la vallée de l’Evre.
http://www.uneautreloire.fr/page/le-galloromain-sylvanois-au-fief-sauvin +33 2 41 39 07 07
Footpath located on 3 communes of the Mauges. Numerous Gallo-Roman sites in the heart of the Angevin countryside. Trail around the Evre valley.
Wanderweg, der sich in 3 Gemeinden der Mauges befindet. Zahlreiche gallo-römische Stätten im Herzen der angevinischen Landschaft. Wanderweg um das Evre-Tal.
Sentiero escursionistico situato in 3 comuni delle Mauges. Numerosi siti gallo-romani nel cuore della campagna angioina. Percorso intorno alla valle di Evre.
Ruta de senderismo situada en 3 municipios del Mauges. Numerosos yacimientos galo-romanos en el corazón de la campiña de Anjou. Ruta por el valle del Evre.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-20 par Anjou tourime