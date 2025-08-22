Randonnée Le pont d’Ayres La Capelle-Bleys Aveyron
Randonnée Le pont d’Ayres La Capelle-Bleys Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Randonnée Le pont d’Ayres
Randonnée Le pont d’Ayres Parking de la place de l’église 12240 La Capelle-Bleys Aveyron Occitanie
Une belle balade pour découvrir le terroir de La Capelle Bleys.
Circuit 26 du topoguide entre Aveyron et Viaur en Pays Rieupeyrousain (édition 2021)
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/68726-le-pont-d-ayres
English :
A lovely walk to discover the terroir of La Capelle Bleys.
Circuit 26 of the entre Aveyron et Viaur en Pays Rieupeyrousain guidebook (2021 edition)
Deutsch :
Ein schöner Spaziergang, um das Terroir von La Capelle Bleys zu entdecken.
Rundgang 26 des Topoguides entre Aveyron et Viaur en Pays Rieupeyrousain (Ausgabe 2021)
Italiano :
Una bella passeggiata alla scoperta del terroir di La Capelle Bleys.
Itinerario 26 nella guida entre Aveyron et Viaur en Pays Rieupeyrousain (edizione 2021)
Español :
Un bonito paseo para descubrir el terruño de La Capelle Bleys.
Ruta 26 en la guía entre Aveyron et Viaur en Pays Rieupeyrousain (edición 2021)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-09 par ADT Aveyron