Randonnée Le pont du Cayla (La Bastide l’Evêque) Le Bas Ségala Aveyron

Randonnée Le pont du Cayla (La Bastide l’Evêque)

Randonnée Le pont du Cayla (La Bastide l’Evêque) départ de la place du village de Cadour 12200 Le Bas Ségala Aveyron Occitanie

Une belle randonnée au coeur des gorges sauvages de l’Aveyron sur les traces d’un lointain passé dont le pont du Cayla est un magnifique témoin.

Circuit 13 du topoguide entre Viaur et Aveyron en Pays Rieupeyrousain

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/68727-le-pont-du-cayla

English :

A beautiful hike in the heart of the wild Aveyron gorges, in the footsteps of a distant past, of which the Cayla bridge is a magnificent witness.

Circuit 13 of the Viaur and Aveyron guidebook in the Rieupeyrousain region

Deutsch :

Eine schöne Wanderung im Herzen der wilden Schluchten des Aveyron auf den Spuren einer fernen Vergangenheit, von der die Brücke von Cayla ein wunderbarer Zeuge ist.

Rundgang 13 des Topoguides entre Viaur et Aveyron im Pays Rieupeyrousain

Italiano :

Una bella passeggiata nel cuore delle selvagge gole dell’Aveyron, sulle tracce di un passato lontano, di cui il ponte di Cayla è un magnifico testimone.

Itinerario 13 della topoguida entre Viaur et Aveyron nella zona di Rieupeyrousain

Español :

Un hermoso paseo en el corazón de las salvajes gargantas del Aveyron, siguiendo las huellas de un pasado lejano, del que el puente de Cayla es un magnífico testigo.

Ruta 13 de la topoguía entre Viaur et Aveyron en la zona de Rieupeyrousain

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-12 par ADT Aveyron