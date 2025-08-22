Randonnée Le Puech Monseigne

Randonnée Le Puech Monseigne 12620 Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron Occitanie

Deuxième point culminant du sud-Aveyron (1128m), royaume des coccinelles, le Monseigne offre un panorama sur le Lévézou, la vallée du Tarn, les Causses, l’Aubrac et, par temps clair, les Pyrénées

English :

Second highest point of the south Aveyron (1128m), kingdom of the ladybirds, the Monseigne offers a panorama on the Lévézou, the valley of the Tarn, the Causses, the Aubrac and, by clear weather, the Pyrenees

Deutsch :

Der Monseigne ist der zweithöchste Punkt im Süd-Aveyron (1128 m) und das Königreich der Marienkäfer. Er bietet ein Panorama über den Lévézou, das Tarn-Tal, die Causses, den Aubrac und an klaren Tagen bis zu den Pyrenäen

Italiano :

Secondo punto più alto dell’Aveyron meridionale (1128 m), regno delle coccinelle, la Monseigne offre un panorama sul Lévézou, la valle del Tarn, le Causses, l’Aubrac e, nelle giornate limpide, i Pirenei

Español :

Segundo punto más alto del sur del Aveyron (1128 m), reino de las mariquitas, el Monseigne ofrece un panorama del Lévézou, del valle del Tarn, de los Causses, del Aubrac y, en un día claro, de los Pirineos

