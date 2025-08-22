Randonnée « Le ruisseau de Marsende » Boussac Aveyron
Randonnée « Le ruisseau de Marsende » Boussac Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Randonnée Le ruisseau de Marsende
Randonnée Le ruisseau de Marsende Route du stade 12160 Boussac Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
En suivant une vallée secrète et sauvage, laissez-vous enchanter par le Ségala.
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Follow a wild, secret valley and let yourself be enchanted by the Ségala.
Deutsch :
Folgen Sie einem geheimen und wilden Tal und lassen Sie sich von Ségala verzaubern.
Italiano :
Seguite una valle selvaggia e segreta e lasciatevi incantare dalla Ségala.
Español :
Recorra un valle secreto y salvaje y déjese hechizar por el Ségala.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-22 par ADT Aveyron