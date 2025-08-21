Randonnée Le sentier des deux vallées Mur-de-Barrez Aveyron

Randonnée Le sentier des deux vallées

Randonnée Le sentier des deux vallées 12, Grand’Rue 12600 Mur-de-Barrez Aveyron Occitanie

A la découverte à partir du village typique de Murols de deux vallées aux versants abrupts et d’une nature sauvage encore protégée.

https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16

English :

Discover from the typical village of Murols two valleys with steep slopes and a wild nature still protected.

Deutsch :

Entdecken Sie ausgehend vom typischen Dorf Murols zwei Täler mit steilen Hängen und einer wilden, noch geschützten Natur.

Italiano :

Dal tipico villaggio di Murols si possono scoprire due valli scoscese e una natura selvaggia e protetta.

Español :

Desde el típico pueblo de Murols se pueden descubrir dos valles escarpados y un espacio natural protegido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-31 par ADT Aveyron