Randonnée Le sentier des poètes 49120 Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 9700.0 Tarif :

Parcours pédestre proposant une boucle de 9km agrémentée de panneaux littéraires.

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32

English :

Walking trail offering a 9km loop with literary panels.

Deutsch :

Wanderweg mit einem 9 km langen Rundweg, der mit literarischen Schildern geschmückt ist.

Italiano :

Un percorso a piedi di 9 km con pannelli letterari.

Español :

Una ruta de senderismo de 9 km con paneles literarios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par Anjou tourime