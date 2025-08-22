Randonnée « Le sentier des poètes » Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Randonnée « Le sentier des poètes » Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Durée : Distance : 9700.0 Tarif :
Parcours pédestre proposant une boucle de 9km agrémentée de panneaux littéraires.
https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32
English :
Walking trail offering a 9km loop with literary panels.
Deutsch :
Wanderweg mit einem 9 km langen Rundweg, der mit literarischen Schildern geschmückt ist.
Italiano :
Un percorso a piedi di 9 km con pannelli letterari.
Español :
Una ruta de senderismo de 9 km con paneles literarios.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par Anjou tourime