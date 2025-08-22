Randonnée le site de Ronesque Mur-de-Barrez Aveyron
vendredi 1 mai 2026
Randonnée le site de Ronesque
12, Grand'Rue 12600 Mur-de-Barrez Aveyron Occitanie
Une randonnée assez exceptionnelle, hors du temps, au cœur des vallées profondes du Goul et de ses affluents dans une nature sauvage abritant des villages du bout du monde .
https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16
English :
A rather exceptional hike, out of time, in the heart of the deep valleys of the Goul and its tributaries in a wild nature sheltering villages from the end of the world .
Deutsch :
Eine ziemlich außergewöhnliche, zeitlose Wanderung im Herzen der tiefen Täler des Goul und seiner Nebenflüsse in einer wilden Natur, die Dörfer am Ende der Welt beherbergt.
Italiano :
Un’escursione eccezionale, fuori dal tempo, nel cuore delle profonde valli del Goul e dei suoi affluenti, in una natura selvaggia che ospita villaggi alla fine del mondo .
Español :
Una excursión bastante excepcional, fuera de tiempo, en el corazón de los profundos valles del Goul y sus afluentes, en una naturaleza salvaje que alberga pueblos del fin del mundo .
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-31 par ADT Aveyron