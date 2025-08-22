Randonnée le vallon d’Albinhac Mur-de-Barrez Aveyron

Randonnée le vallon d’Albinhac

Randonnée le vallon d’Albinhac 12, Grand’Rue 12600 Mur-de-Barrez Aveyron Occitanie

Depuis le hameau d’Albinhac niché dans un véritable écrin de verdure, une randonnée bucolique à travers un vallon aux eaux vives des ruisseaux affluents de la Truyère.

https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16

English :

From the hamlet of Albinhac, nestled in a real green setting, a bucolic hike through a valley with the lively waters of the Truyère’s tributary streams.

Deutsch :

Vom Weiler Albinhac aus, der in einer wahren grünen Oase liegt, führt eine bukolische Wanderung durch ein Tal mit den lebendigen Wassern der Nebenbäche der Truyère.

Italiano :

Dalla frazione di Albinhac, immersa in una vera e propria cornice verde, un’escursione bucolica attraverso una valle con le vivaci acque degli affluenti della Truyère.

Español :

Desde la aldea de Albinhac, enclavada en un auténtico entorno verde, una bucólica caminata por un valle con las vivas aguas de los afluentes del Truyère.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-31 par ADT Aveyron