Randonnée le vallon d'Albinhac
Randonnée le vallon d’Albinhac Mur-de-Barrez Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Randonnée le vallon d’Albinhac
12, Grand'Rue 12600 Mur-de-Barrez Aveyron Occitanie
Depuis le hameau d’Albinhac niché dans un véritable écrin de verdure, une randonnée bucolique à travers un vallon aux eaux vives des ruisseaux affluents de la Truyère.
https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16
English :
From the hamlet of Albinhac, nestled in a real green setting, a bucolic hike through a valley with the lively waters of the Truyère’s tributary streams.
Deutsch :
Vom Weiler Albinhac aus, der in einer wahren grünen Oase liegt, führt eine bukolische Wanderung durch ein Tal mit den lebendigen Wassern der Nebenbäche der Truyère.
Italiano :
Dalla frazione di Albinhac, immersa in una vera e propria cornice verde, un’escursione bucolica attraverso una valle con le vivaci acque degli affluenti della Truyère.
Español :
Desde la aldea de Albinhac, enclavada en un auténtico entorno verde, una bucólica caminata por un valle con las vivas aguas de los afluentes del Truyère.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-31 par ADT Aveyron