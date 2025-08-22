Randonnée Le village fleuri Cayriech Tarn-et-Garonne

Randonnée Le village fleuri

Randonnée Le village fleuri Placette du Lavoir 82240 Cayriech Tarn-et-Garonne Occitanie

Cayriech, un petit village hors du temps qui mérite bien son nom de village fleuri. Le parcours vous fera découvrir le petit patrimoine local tout en longeant la Lère si agréable et ressourçante.

http://tourisme-quercy-caussadais.fr/ +33 5 63 26 04 04

English :

Cayriech, a small, timeless village well deserving of its name Village Fleuri . Along the way, you’ll discover a wealth of local heritage, as you follow the refreshing Lère river.

Deutsch :

Cayriech, ein kleines Dorf außerhalb der Zeit, das seinen Namen als Blumendorf verdient. Auf der Strecke können Sie das kleine lokale Kulturerbe entdecken, während Sie an der so angenehmen und erholsamen Lère entlanggehen.

Italiano :

Cayriech, un piccolo villaggio senza tempo che merita il nome di villaggio in fiore . Lungo il percorso scoprirete un po’ del patrimonio locale, mentre seguite il corso rinfrescante e piacevole del fiume Lère.

Español :

Cayriech, un pequeño pueblo atemporal que bien merece el nombre de pueblo en flor . Por el camino, descubrirá parte del patrimonio local mientras pasea junto al refrescante río Lère.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-09 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme