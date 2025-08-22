Randonnée « Les 4 clochers » Calmont Aveyron
Randonnée « Les 4 clochers » Calmont Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Randonnée Les 4 clochers
Randonnée Les 4 clochers Place de l’église 12450 Calmont Aveyron Occitanie
Tarif :
Randonnée de 12,5 km entre les villages de Calmont, Magrin et Ceignac, à la découverte du patrimoine architectural du XIème, XIVème et XVème siècle.
https://www.mairie-calmont.fr/ +33 5 65 69 47 22
English :
12.5 km walk between the villages of Calmont, Magrin and Ceignac, to discover the architectural heritage of the 11th, 14th and 15th centuries.
Deutsch :
12,5 km lange Wanderung zwischen den Dörfern Calmont, Magrin und Ceignac, bei der Sie das architektonische Erbe aus dem 11., 14. und 15. Jahrhundert entdecken.
Italiano :
Una passeggiata di 12,5 km tra i villaggi di Calmont, Magrin e Ceignac, alla scoperta del patrimonio architettonico dei secoli XI, XIV e XV.
Español :
Un paseo de 12,5 km entre los pueblos de Calmont, Magrin y Ceignac, que explora el patrimonio arquitectónico de los siglos XI, XIV y XV.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-22 par ADT Aveyron