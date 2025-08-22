Randonnée Les 4 clochers

Randonnée Les 4 clochers Place de l’église 12450 Calmont Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Randonnée de 12,5 km entre les villages de Calmont, Magrin et Ceignac, à la découverte du patrimoine architectural du XIème, XIVème et XVème siècle.

https://www.mairie-calmont.fr/ +33 5 65 69 47 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

12.5 km walk between the villages of Calmont, Magrin and Ceignac, to discover the architectural heritage of the 11th, 14th and 15th centuries.

Deutsch :

12,5 km lange Wanderung zwischen den Dörfern Calmont, Magrin und Ceignac, bei der Sie das architektonische Erbe aus dem 11., 14. und 15. Jahrhundert entdecken.

Italiano :

Una passeggiata di 12,5 km tra i villaggi di Calmont, Magrin e Ceignac, alla scoperta del patrimonio architettonico dei secoli XI, XIV e XV.

Español :

Un paseo de 12,5 km entre los pueblos de Calmont, Magrin y Ceignac, que explora el patrimonio arquitectónico de los siglos XI, XIV y XV.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-22 par ADT Aveyron