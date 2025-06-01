Randonnée Les Balcons de Bussang Bussang Vosges

Randonnée Les Balcons de Bussang Bussang Vosges vendredi 1 août 2025.

Randonnée Les Balcons de Bussang Adultes A pieds Facile

Randonnée Les Balcons de Bussang Larcenaire 88540 Bussang Vosges Grand Est

Durée : 180 Distance : 7500.0 Tarif :

Très belle randonnée proposant de magnifiques points de vue et des passages forestiers sur les hauteurs de Bussang 7.5 km, dénivelé positif de 210 mètres, 3 h de marche. Carte IGN de référence 3619 OT ou carte personnalisée Bussang uniquement disponible à l’office de tourisme de Bussang. Point de départ, parking de la station de ski de Bussang Larcenaire. Face à la vallée, prendre la petite route vers la droite sur 100 m et rejoindre un large chemin balisé par un rectangle vert Croix de Fresse . Rester sur ce chemin pendant environ 2 km. Vous passez à proximité du chalet de la Croix de Fresse qui offre une vue imprenable sur Bussang. Un peu plus haut, se trouve le col de la Croix de Fresse (altitude 879 m). Poursuivre ensuite par la droite, le chemin marqué d’un disque rouge. Après 600 m, possibilité de faire un détour par la Tête des Révolles pour y découvrir un joli point de vue.Suivre toujours le chemin disque rouge sur 1,2 km. Passer devant le refuge du Peut-Haut et le mémorial. Continuer sur 1,8 km pour déboucher sur le large plateau de Rochelotte et son chalet en bois. Passer devant le chalet et emprunter le chemin qui descend marqué d’un rectangle vert-blanc-vert Larcenaire . Descendre sur 1 km et arriver à un carrefour avec la route du Col du Page. Reprendre la route à droite sur 500 m, passer au-dessus du village vacances Azureva pour ensuite retrouver votre véhicule. Tracé Gpx et descriptif du parcours téléchargeables ci-dessus.

https://www.ballons-hautes-vosges.com/ +33 3 56 11 00 90

English :

Very beautiful hike offering magnificent viewpoints and forest passages on the heights of Bussang: 7.5 km, elevation gain of 210 meters, 3 hours of walking. IGN map reference 3619 OT or personalized map Bussang only available at the tourist office of Bussang. Starting point, car park of the ski resort of Bussang: Larcenaire. Facing the valley, take the small road to the right for 100 m and join a wide path marked by a green rectangle « Croix de Fresse ». Stay on this path for about 2 km. You will pass close to the chalet de la Croix de Fresse which offers a breathtaking view of Bussang. A little further up is the Croix de Fresse pass (altitude 879 m). Then continue to the right, the path marked with a red disc. After 600 m, it is possible to make a detour to the Tête des Révolles to discover a nice viewpoint. 1.2 km along the red disc path. Pass in front of the Peut-Haut hut and the memorial. Continue for 1.8 km to reach the wide plateau of Rochelotte and its wooden chalet. Pass in front of the chalet and take the path that goes down marked with a green-white-green rectangle « Larcenaire ». Go down for 1 km and arrive at a crossroads with the road to the Col du Page. Take the road on the right for 500 m, pass over the Azureva holiday village and then find your vehicle. Gpx route and route description can be downloaded above.

Deutsch :

Sehr schöne Wanderung mit herrlichen Aussichtspunkten und Waldpassagen auf den Höhen von Bussang: 7,5 km, positiver Höhenunterschied von 210 Metern, 3 Std. Gehzeit. IGN-Referenzkarte 3619 OT oder personalisierte Karte Bussang nur im Tourismusbüro von Bussang erhältlich. Ausgangspunkt, Parkplatz der Skistation von Bussang: Larcenaire. Gegenüber dem Tal nehmen Sie die kleine Straße 100 m nach rechts und stoßen auf einen breiten Weg, der mit einem grünen Rechteck « Croix de Fresse » markiert ist. Bleiben Sie etwa 2 km lang auf diesem Weg. Sie kommen an der Hütte Croix de Fresse vorbei, von der aus Sie einen herrlichen Blick auf Bussang haben. Etwas weiter oben befindet sich der Col de la Croix de Fresse (Höhe 879 m). Anschließend rechts den mit einer roten Scheibe markierten Weg weitergehen. Nach 600 m können Sie einen Abstecher zum Tête des Révolles machen, um einen schönen Aussichtspunkt zu entdecken. 1,2 km lang dem Weg mit der roten Scheibe folgen. Gehen Sie an der Peut-Haut-Hütte und der Gedenkstätte vorbei. Gehen Sie 1,8 km weiter, bis Sie auf das breite Plateau von Rochelotte mit seiner Holzhütte treffen. Gehen Sie an der Hütte vorbei und nehmen Sie den abwärts führenden Weg, der mit einem grün-weiß-grünen Rechteck « Larcenaire » gekennzeichnet ist. Gehen Sie 1 km bergab und kommen Sie an eine Kreuzung mit der Straße zum Col du Page. Folgen Sie der Straße 500 m nach rechts, überqueren Sie das Feriendorf Azureva und finden Sie Ihr Fahrzeug wieder. Gpx-Track und Beschreibung der Strecke können Sie oben herunterladen.

Italiano :

Escursione molto bella che offre magnifici panorami e passaggi nella foresta sulle alture di Bussang: 7,5 km, dislivello positivo di 210 metri, 3 ore di cammino. Mappa IGN 3619 OT o mappa personalizzata di Bussang disponibile solo presso l’ufficio turistico di Bussang. Punto di partenza, parcheggio della stazione sciistica di Bussang: Larcenaire. Di fronte alla valle, prendere la stradina a destra per 100 m e raggiungere un ampio sentiero contrassegnato da un rettangolo verde « Croix de Fresse ». Rimanete su questo sentiero per circa 2 km. Si passa vicino allo chalet della Croix de Fresse che offre una vista mozzafiato su Bussang. Un po’ più in alto si trova il passo della Croix de Fresse (altitudine 879 m). Seguite quindi il sentiero contrassegnato da un disco rosso sulla destra. Dopo 600 m, è possibile deviare verso la Tête des Révolles per scoprire un bellissimo punto panoramico. Superate il rifugio Peut-Haut e il monumento commemorativo. Proseguendo per 1,8 km si raggiunge l’ampio pianoro di Rochelotte e il suo chalet in legno. Superare lo chalet e prendere il sentiero in discesa contrassegnato da un rettangolo verde-bianco-verde « Larcenaire ». Scendere per 1 km e arrivare a un incrocio con la strada del Col du Page. Prendete la strada a destra per 500 m, passate sopra il villaggio turistico Azureva e poi tornate al vostro veicolo. Il percorso Gpx e la descrizione del percorso possono essere scaricati qui sopra.

Español :

Caminata muy agradable que ofrece magníficas vistas y pasajes forestales en las alturas de Bussang: 7,5 km, desnivel positivo de 210 metros, 3 horas de caminata. Mapa IGN 3619 OT o mapa personalizado de Bussang sólo disponible en la oficina de turismo de Bussang. Punto de partida, aparcamiento de la estación de esquí de Bussang: Larcenaire. Frente al valle, tome la pequeña carretera a la derecha durante 100 m y únase a un amplio camino marcado con un rectángulo verde « Croix de Fresse ». Siga por este camino durante unos 2 km. Se pasa cerca del chalet de la Croix de Fresse que ofrece una vista impresionante de Bussang. Un poco más arriba se encuentra el puerto de la Croix de Fresse (879 m de altitud). A continuación, siga el camino marcado con un disco rojo hacia la derecha. Después de 600 m, es posible desviarse hacia la Tête des Révolles para descubrir un hermoso mirador. Pase el refugio Peut-Haut y el monumento conmemorativo. Continúe durante 1,8 km para llegar a la amplia meseta de Rochelotte y su chalet de madera. Pase el chalet y tome el camino hacia abajo marcado con un rectángulo verde-blanco-verde « Larcenaire ». Descender durante 1 km y llegar a un cruce con la carretera del Col du Page. Tome la carretera a la derecha durante 500 m, pase por encima del pueblo de vacaciones Azureva y vuelva a su vehículo. La ruta Gpx y la descripción de la ruta se pueden descargar arriba.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-10 par Système d’information touristique Lorrain