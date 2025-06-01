Randonnée Les Bardeliers (La Bastide l’Evêque) Le Bas Ségala Aveyron

Randonnée Les Bardeliers (La Bastide l’Evêque) 12200 Le Bas Ségala Aveyron Occitanie

Ce parcours entre vallée du Lézert, gorges de l’Aveyron et plateaux du Ségala permet de découvrir les paysages et les villages façonnés au cours du temps autour de La Bastide l’Evêque.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/68776-les-bardeliers

English :

This route between the Lézert valley, the Aveyron gorges and the Ségala plateaux takes in the landscapes and villages that have been shaped over time around La Bastide l’Evêque.

Deutsch :

Auf dieser Strecke zwischen dem Lézert-Tal, den Schluchten des Aveyron und den Hochebenen des Ségala können Sie die Landschaften und Dörfer entdecken, die im Laufe der Zeit rund um La Bastide l’Evêque geformt wurden.

Italiano :

Questo itinerario tra la valle del Lézert, le gole dell’Aveyron e gli altopiani della Ségala si snoda tra i paesaggi e i villaggi che si sono formati nel tempo intorno a La Bastide l’Evêque.

Español :

Esta ruta entre el valle del Lézert, las gargantas del Aveyron y las mesetas del Ségala recorre los paisajes y pueblos que se han ido formando a lo largo del tiempo en torno a La Bastide l’Evêque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par ADT Aveyron