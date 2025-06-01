RANDONNÉE LES BOUSIGUES Assignan Hérault

RANDONNÉE LES BOUSIGUES Place du Four au centre du village 34360 Assignan Hérault Occitanie

Durée : 135 Distance : 700.0 Tarif :

Ici, la nature multiplie les contrastes entre douce harmonie des courbes et insolence des terres rouges. Vignoble noble et garrigue sauvage garnie de romarin, genévrier, chêne kermès, ciste blanc… la richesse du patrimoine ne peut que charmer le visiteur.

https://www.tourismecanaldumidi.fr/ +33 4 67 37 85 29

English : RANDONNÉE LES BOUSIGUES

Ici, la nature multiplie les contrastes entre douce harmonie des courbes et insolence des terres rouges. Vignoble noble et garrigue sauvage garnie de romarin, genévrier, chêne kermès, ciste blanc… la richesse du patrimoine ne peut que charmer le visiteur.

Deutsch : RANDONNÉE LES BOUSIGUES

Ici, la nature multiplie les contrastes entre douce harmonie des courbes et insolence des terres rouges. Vignoble noble et garrigue sauvage garnie de romarin, genévrier, chêne kermès, ciste blanc… la richesse du patrimoine ne peut que charmer le visiteur.

Italiano :

Qui la natura moltiplica i contrasti tra la dolce armonia delle curve e l’insolenza della terra rossa. Nobili vigneti e garighe selvagge ricoperte di rosmarino, ginepro, quercia del Kermes, cisto bianco: la ricchezza del patrimonio non può non affascinare il visitatore.

Español : RANDONNÉE LES BOUSIGUES

Ici, la nature multiplie les contrastes entre douce harmonie des courbes et insolence des terres rouges. Vignoble noble et garrigue sauvage garnie de romarin, genévrier, chêne kermès, ciste blanc… la richesse du patrimoine ne peut que charmer le visiteur.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme