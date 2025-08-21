Randonnée Les calvaires

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 12800.0

Partez à la découverte de ce sentier de 12.8 km aux abords de Saint-Lézin.

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32

English :

Discover this 12.8 km trail on the outskirts of Saint-Lézin.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf diesem 12,8 km langen Pfad am Rande von Saint-Lézin.

Italiano :

Scoprite questo percorso di 12,8 km alla periferia di Saint-Lézin.

Español :

Descubra este sendero de 12,8 km en las afueras de Saint-Lézin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime