RANDONNÉE LES CITÉS OUVRIERES Ronchamp Haute-Saône

RANDONNÉE LES CITÉS OUVRIERES A pieds Difficulté moyenne

RANDONNÉE LES CITÉS OUVRIERES 7, rue du puits 7 70250 Ronchamp Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Sur ce circuit pédestre, vous prendrez toute la mesure de l’activité minière qui existait à Ronchamp à partir du 18ème siècle. Au plus fort de l’activité industrielle, 1500 mineurs de charbon œuvraient dans les mines du secteur. Sur ce sentier de 2h, assez ombragé et de difficulté moyenne, vous découvrirez le travail de revalorisation du patrimoine et la mise au jour des galeries oubliées. Avec une bonne lampe de poche, vous pourrez apercevoir certaines galeries!

Difficulté moyenne

https://www.facebook.com/ronchamptourisme/?ref=settings +33 3 84 63 50 82

English :

On this walking tour, you’ll get the full measure of the mining activity that existed in Ronchamp from the 18th century onwards. At the height of industrial activity, 1,500 coal miners worked in the local mines. On this 2-hour, moderately shaded trail, you’ll discover the work being done to rehabilitate the area’s heritage and bring forgotten galleries to light. With a good flashlight, you’ll be able to see some of the galleries!

Deutsch :

Auf diesem Rundweg erfahren Sie alles über den Bergbau, der in Ronchamp ab dem 18. Jahrhundert betrieben wurde. Auf dem Höhepunkt der industriellen Aktivität arbeiteten 1500 Kohlebergleute in den Minen der Gegend. Auf diesem zweistündigen, recht schattigen und mittelschweren Pfad lernen Sie die Arbeit zur Aufwertung des Kulturerbes und die Freilegung vergessener Stollen kennen. Mit einer guten Taschenlampe können Sie einige der Stollen sehen!

Italiano :

Questa visita a piedi vi permetterà di avere una visione completa dell’attività mineraria che esisteva a Ronchamp a partire dal XVIII secolo. All’apice dell’attività industriale, 1.500 minatori lavoravano nelle miniere della zona. Durante questo percorso di 2 ore, moderatamente difficile e abbastanza ombreggiato, scoprirete il lavoro svolto per recuperare il patrimonio della zona e riportare alla luce le gallerie dimenticate. Con una buona torcia, sarà possibile scorgere alcune gallerie!

Español :

En esta visita a pie, conocerá a fondo la actividad minera que existió en Ronchamp a partir del siglo XVIII. En el apogeo de la actividad industrial, 1.500 mineros del carbón trabajaban en las minas de la zona. En este recorrido de 2 horas, de dificultad moderada y bastante sombreado, descubrirá los trabajos de restauración del patrimonio de la zona y sacará a la luz galerías olvidadas. Con una buena linterna, podrá distinguir algunas de las galerías

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data