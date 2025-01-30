Randonnée les étangs du girmont Girmont-Val-d’Ajol Vosges
Centre du girmont 88340 Girmont-Val-d'Ajol Vosges Grand Est
Distance : 9800.0
Accès Depuis Remiremont, prendre la route du Val-d’Ajol et après 2 km, tourner à gauche en direction de Girmont-Val-d’Ajol.
Parking Se garer sur le grand parking près du préau.
Distance 9,8 km / Durée 3 h 30 / Dénivelé 200 m / Balisage anneau vert.
1) Départ du panneau d’information situé au centre du Girmont-Val-d’Ajol. Durant 1 km suivre la petite route qui passe devant l’auberge de Saint-Vallier (importante plantation de bluets des Vosges visibles depuis la terrasse).
2) Tourner à gauche et gagner par un chemin en pente douce les étangs de Corfaing situé sur le plateau. Vers la ferme, contourner le dernier étang par la gauche et se tenir en lisière de forêt (vue sur les étangs).
3) Traverser la route, le sentier continue toujours en lisière. Suivre une nouvelle route par la droite sur 200m. Prendre à gauche un chemin empierré qui rentre en forêt. Le chemin suit une clôture, tourne à angle droit et oblique plus loin vers la droite tout en descendant légèrement vers une nouvelle route (coin pique-nique).
4) Traverser la route et suivre un chemin carrossable qui part en biais. Après la digue de l’étang (étang Houillon), tourner à gauche. Franchir la digue d’un second étang au milieu des bois et continuer par le chemin de droite entre deux haies. Emprunter un chemin plus large à droite.
5) Tourner à gauche après avoir parcouru 500m, au point de jonction avec le circuit balisé n°21. Longer l’étang de la Mollière (ancienne tourbière). Possibilité d’un retour immédiat vers le village par la route goudronnée (non balisé).
6) Descendre à droite juste après un chalet et suivre la lisière d’une forêt pour traverser ensuite le ruisseau du Géhard (pont en rondins de bois parfois glissant ou endommagé par les crues). Mettre le cap sur le bas de la vallée et s’engager dans un raidillon très bref sur la droite, franchir une route. Le sentier se maintient à plat un instant avant de plonger sur la cascade du Géhard.
7) Après avoir visité la cascade, retour en direction du village en suivant la route goudronnée sur 800m puis un chemin souvent humide à gauche pour remonter la colline. Enfin une dernière portion de route et le clocher du village apparaît droit devant.
English :
Access: From Remiremont, take the Val-d’Ajol road and after 2 km, turn left towards Girmont-Val-d’Ajol.
Parking: Park in the large parking lot near the courtyard.
Distance: 9.8 km / Time: 3 h 30 / Difference in altitude: 200 m / Marking: green ring.
1) Start from the information panel in the center of Girmont-Val-d’Ajol. For 1 km, follow the narrow road past the Auberge de Saint-Vallier (large plantation of Vosges bluets visible from the terrace).
2) Turn left and take a gently sloping path to the Corfaing ponds on the plateau. Near the farm, turn left around the last pond and keep to the edge of the forest (view of the ponds).
3) Cross the road, the path continues along the forest edge. Follow a new road to the right for 200m. Turn left onto a gravel path that enters the forest. The path follows a fence, turns at right-angles and bends further to the right, descending slightly towards a new road (picnic area).
4) Cross the road and follow a carriageway which veers off at an angle. After the pond dam (étang Houillon), turn left. Cross the dike of a second pond in the middle of the woods and continue along the right-hand path between two hedges. Take a wider track on the right.
5) After 500 m, turn left at the junction with signposted circuit no. 21. Continue along the Etang de la Mollière (former peat bog). You can return immediately to the village along the asphalt road (not signposted).
6) Turn right just after a chalet and follow the edge of a forest to cross the Géhard stream (log bridge sometimes slippery or damaged by flooding). Head for the bottom of the valley and take a very short steep slope to the right, crossing a road. The path stays flat for a while before plunging down to the Géhard waterfall.
7) After visiting the waterfall, head back towards the village, following the tarmac road for 800m and then an often damp path to the left up the hill. Finally, one last stretch of road and the village bell tower appears straight ahead.
Deutsch :
Anfahrt: Von Remiremont aus nehmen Sie die Route du Val-d’Ajol und biegen nach 2 km links in Richtung Girmont-Val-d’Ajol ab.
Parken: Parken Sie auf dem großen Parkplatz in der Nähe des Schulhofs.
Entfernung: 9,8 km / Dauer: 3,5 Stunden / Höhenunterschied: 200 m / Markierung: grüner Ring.
1) Start an der Informationstafel im Zentrum von Girmont-Val-d’Ajol. Folgen Sie 1 km lang der kleinen Straße, die an der Auberge de Saint-Vallier vorbeiführt (eine große Plantage mit Vogesenblumen, die von der Terrasse aus zu sehen ist).
2) Biegen Sie links ab und erreichen Sie über einen sanft ansteigenden Weg die Teiche von Corfaing auf dem Plateau. Gehen Sie beim Bauernhof links um den letzten Teich herum und halten Sie sich am Waldrand (Blick auf die Teiche).
3) Überqueren Sie die Straße, der Weg führt immer am Waldrand entlang. Folgen Sie einer neuen Straße auf der rechten Seite für 200 m. Biegen Sie links auf einen geschotterten Weg ab, der in den Wald hineinführt. Der Weg folgt einem Zaun, biegt rechtwinklig ab und schräg weiter nach rechts, während er leicht abwärts zu einer neuen Straße führt (Picknickplatz).
4) Überqueren Sie die Straße und folgen Sie einem schräg abzweigenden Fahrweg. Nach dem Teichdamm (Étang Houillon) biegen Sie links ab. Überqueren Sie den Damm eines zweiten Teichs inmitten des Waldes und gehen Sie auf dem rechten Weg zwischen zwei Hecken weiter. Nehmen Sie einen breiteren Weg auf der rechten Seite.
5) Nach 500 m biegen Sie links ab, wo sich der markierte Rundweg Nr. 21 trifft. Gehen Sie am Étang de la Mollière (ehemaliges Torfmoor) entlang. Es besteht die Möglichkeit, über die asphaltierte Straße sofort zum Dorf zurückzukehren (nicht markiert).
6) Gleich nach einer Hütte rechts absteigen und dem Waldrand folgen, um dann den Bach Géhard zu überqueren (Brücke aus Holzstämmen, die manchmal rutschig oder durch Hochwasser beschädigt ist). Wir nehmen Kurs auf den Talboden und begeben uns in einen sehr kurzen Steilhang auf der rechten Seite, wo wir eine Straße überqueren. Der Weg bleibt einen Moment lang flach, bevor er zum Géhard-Wasserfall hinabstürzt.
7) Nachdem Sie den Wasserfall besichtigt haben, gehen Sie zurück in Richtung Dorf und folgen 800 m der asphaltierten Straße und dann links einem oft feuchten Weg, der den Hügel hinauf führt. Schließlich ein letztes Stück Straße und der Glockenturm des Dorfes erscheint direkt vor Ihnen.
Italiano :
Accesso: Da Remiremont, prendere la strada della Val-d’Ajol e dopo 2 km svoltare a sinistra in direzione Girmont-Val-d’Ajol.
Parcheggio: parcheggiare nell’ampio parcheggio vicino al cortile.
Distanza: 9,8 km / Tempo: 3 h 30 / Dislivello: 200 m / Segnaletica: anello verde.
1) Si parte dal pannello informativo nel centro di Girmont-Val-d’Ajol. Per 1 km, seguire la strada stretta che passa davanti all’Auberge de Saint-Vallier (una grande piantagione di blu dei Vosgi visibile dalla terrazza).
2) Svoltate a sinistra e imboccate un sentiero in leggera pendenza fino agli stagni di Corfaing sull’altopiano. In prossimità della fattoria, aggirate l’ultimo stagno a sinistra e mantenetevi al margine del bosco (vista sugli stagni).
3) Attraversare la strada; il sentiero prosegue lungo il margine del bosco. Seguire una nuova strada a destra per 200 m. Svoltare a sinistra su un sentiero di ghiaia che entra nel bosco. Il sentiero segue una recinzione, piega ad angolo retto e prosegue a destra, scendendo leggermente verso una nuova strada (area picnic).
4) Attraversare la strada e seguire una carreggiata che devia ad angolo. Dopo la diga dello stagno (Etang Houillon), svoltare a sinistra. Attraversare la diga di un secondo stagno in mezzo al bosco e proseguire sul sentiero a destra tra due siepi. Imboccare un sentiero più ampio sulla destra.
5) Dopo 500 m, all’incrocio con il sentiero 21, svoltare a sinistra. Si costeggia l’Etang de la Mollière (ex torbiera). Si può tornare subito in paese lungo la strada asfaltata (non segnalata).
6) Subito dopo uno chalet, si gira a destra e si costeggia il bosco per attraversare il torrente Géhard (ponte di tronchi a volte scivoloso o danneggiato dalle piene). Dirigersi verso il fondovalle e imboccare un brevissimo sentiero ripido sulla destra, attraversando una strada. Il sentiero rimane pianeggiante per un po’ prima di precipitare verso la cascata di Géhard.
7) Dopo aver visitato la cascata, si torna verso il paese, seguendo la strada asfaltata per 800 m e poi un sentiero spesso umido sulla sinistra, in salita. Infine, un ultimo tratto di strada e il campanile del villaggio appare dritto davanti a noi.
Español :
Acceso: Desde Remiremont, tomar la carretera de Val-d’Ajol y, tras 2 km, girar a la izquierda hacia Girmont-Val-d’Ajol.
Aparcamiento: Aparcar en el gran parking cerca del patio.
Distancia: 9,8 km / Tiempo: 3 h 30 / Desnivel: 200 m / Señalización: anillo verde.
1) Parta del panel de información situado en el centro de Girmont-Val-d’Ajol. Durante 1 km, siga la estrecha carretera que pasa por delante del Auberge de Saint-Vallier (gran plantación de azulejos de los Vosgos visible desde la terraza).
2) Girar a la izquierda y tomar un camino en suave pendiente hasta los estanques de Corfaing, en la meseta. Cerca de la granja, rodear el último estanque a la izquierda y mantenerse en el linde del bosque (vista de los estanques).
3) Cruzar la carretera; el camino continúa por el linde del bosque. Siga un nuevo camino a la derecha durante 200 m. Gire a la izquierda por un camino de grava que se adentra en el bosque. El camino sigue una valla, dobla en ángulo recto y más a la derecha, descendiendo ligeramente hacia una nueva carretera (área de picnic).
4) Cruzar la carretera y seguir una calzada que se desvía en ángulo. Después de la presa del estanque (Etang Houillon), girar a la izquierda. Cruzar la presa de un segundo estanque en medio del bosque y continuar por el camino de la derecha entre dos setos. Tomar una pista más ancha a la derecha.
5) Después de 500 m, girar a la izquierda en el cruce con la ruta 21 señalizada. Bordear el Etang de la Mollière (antigua turbera). Se puede volver inmediatamente al pueblo por la carretera asfaltada (no señalizada).
6) Gire a la derecha justo después de un chalet y siga el borde de un bosque para cruzar el arroyo Géhard (puente de troncos a veces resbaladizo o dañado por las crecidas). Diríjase al fondo del valle y tome un sendero muy corto y empinado a la derecha, cruzando una carretera. El camino es llano durante un rato antes de descender a la cascada de Géhard.
7) Después de visitar la cascada, vuelva hacia el pueblo, siguiendo la carretera asfaltada durante 800 m y después una pista a la izquierda, a menudo húmeda, que sube la colina. Por fin, un último tramo de carretera y el campanario del pueblo aparece en línea recta.
