Randonnée les feuillées Le Val-d’Ajol Vosges

Accès Depuis Remiremont aller au Val-d’Ajol, aller jusqu’à la Mairie.

Parking Se garer près de la Mairie et de la Maison de la randonnée.

Distance 8,9 km / Durée 3 h / Dénivelé 262m / Balisage anneau rouge.

1) Partir sur la route de Plombières et après la première courbe à gauche, prendre sur la droite la route montante puis très vite quitter la route et partir à droite un chemin montant.

2) Avant la maison forestière, traverser la route et continuer en face vers la Feuillée Nouvelle. Faire un petit détour vers la Fontaine Siméon. Du point de vue, partir dans la forêt vers le relais, puis les anciennes carrières et l’Hôtel Enfoncé.

3) Prendre la petite route et continuer par un aller retour vers la Feuillée Dorothée (point de vue). Revenir sur ces pas et descendre vers le Val d’Ajol.

English :

Access: From Remiremont, go to Val-d?Ajol, then to the Mairie.

Parking: Park near the Mairie and the Maison de la randonnée.

Distance: 8.9 km / Time: 3 h / Difference in altitude: 262m / Marking: red ring.

1) Take the route de Plombières and after the first bend to the left, turn right onto the rising road, then quickly leave the road and turn right onto a rising path.

2) Before the forester’s house, cross the road and continue straight ahead towards La Feuillée Nouvelle. Make a small detour towards Fontaine Siméon. From the viewpoint, head into the forest towards the relay station, then the old quarries and Hôtel Enfoncé.

3) Take the small road and continue back towards Feuillée Dorothée (viewpoint). Retrace your steps and descend towards Val d’Ajol.

Deutsch :

Zugang: Von Remiremont aus nach Val-d?Ajol fahren und bis zum Rathaus gehen.

Parken: Parken Sie in der Nähe des Rathauses und des Maison de la randonnée.

Entfernung: 8,9 km / Dauer: 3 h / Höhenunterschied: 262 m / Markierung: roter Ring.

1) Gehen Sie auf der Straße von Plombières los und nach der ersten Linkskurve nehmen Sie rechts die ansteigende Straße. Dann verlassen Sie sehr schnell die Straße und gehen rechts auf einen ansteigenden Weg.

2) Vor dem Forsthaus überqueren Sie die Straße und gehen gegenüber in Richtung La Feuillée Nouvelle weiter. Machen Sie einen kleinen Umweg zur Fontaine Siméon. Vom Aussichtspunkt aus gehen Sie in den Wald zum Relais, dann zu den alten Steinbrüchen und dem Hôtel Enfoncé.

3) Nehmen Sie die kleine Straße und gehen Sie weiter in Richtung Feuillée Dorothée (Aussichtspunkt). Gehen Sie den Weg zurück und steigen Sie ins Val d’Ajol hinab.

Italiano :

Accesso: Da Remiremont si va verso Val-d’Ajol, fino alla Mairie.

Parcheggio: parcheggiare vicino alla Mairie e alla Maison de la randonnée.

Distanza: 8,9 km / Tempo: 3 h / Dislivello: 262 m / Segnaletica: anello rosso.

1) Prendere la route de Plombières e, dopo la prima curva a sinistra, svoltare a destra sulla strada in salita, quindi abbandonare rapidamente la strada e svoltare a destra su un sentiero in salita.

2) Prima della casa della forestale, attraversare la strada e proseguire dritto verso La Feuillée Nouvelle. Fare una piccola deviazione verso Fontaine Siméon. Dal punto panoramico, ci si inoltra nella foresta verso la stazione di servizio, poi le vecchie cave e l’Hôtel Enfoncé.

3) Prendere la strada secondaria e tornare indietro verso Feuillée Dorothée (punto panoramico). Tornare sui propri passi e scendere verso la Val d’Ajol.

Español :

Acceso: Desde Remiremont, ir hacia Val-d’Ajol, llegar hasta la Mairie.

Aparcamiento: Aparcar cerca de la Mairie y de la Maison de la randonnée.

Distancia: 8,9 km / Tiempo: 3 h / Desnivel: 262 m / Señalización: anillo rojo.

1) Tome la ruta de Plombières y, tras la primera curva a la izquierda, gire a la derecha por la carretera ascendente, luego abandone rápidamente la carretera y gire a la derecha por un sendero ascendente.

2) Antes de la casa del guardabosque, cruce la carretera y siga recto hacia La Feuillée Nouvelle. Desvíese un poco hacia Fontaine Siméon. Desde el mirador, adéntrese en el bosque hacia la estación de relevo, luego las antiguas canteras y el Hôtel Enfoncé.

3) Tome la carretera secundaria y continúe hacia Feuillée Dorothée (mirador). Vuelva sobre sus pasos y descienda hacia Val d’Ajol.

