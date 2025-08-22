Randonnée Les Fontaines Voûtées à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron

Randonnée Les Fontaines Voûtées à Sévérac-le-Château

La vieille cité médiévale de Sévérac offre une succession de maisons à façades des XVe et XVIe siècles qui s’étagent autour des ruines de l’ancien château féodal. De là, un circuit part de village en village à la découverte des fontaines voûtées.

English :

The old medieval town of Sévérac offers a succession of houses with 15th and 16th century facades that are built around the ruins of the old feudal castle. From there, a circuit goes from village to village to discover the vaulted fountains.

Deutsch :

Die mittelalterliche Altstadt von Sévérac bietet eine Abfolge von Häusern mit Fassaden aus dem 15. und 16. Jahrhundert, die sich um die Ruinen des ehemaligen Feudalschlosses gruppieren. Von hier aus führt ein Rundweg von Dorf zu Dorf, um die gewölbten Brunnen zu entdecken.

Italiano :

L’antica città medievale di Sévérac offre un susseguirsi di case del XV e XVI secolo con facciate costruite intorno alle rovine dell’antico castello feudale. Da lì, un circuito va di villaggio in villaggio per scoprire le fontane a volta.

Español :

La antigua ciudad medieval de Sévérac ofrece una sucesión de casas de los siglos XV y XVI con fachadas construidas alrededor de las ruinas del antiguo castillo feudal. A partir de ahí, un circuito va de pueblo en pueblo para descubrir las fuentes abovedadas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-26 par ADT Aveyron