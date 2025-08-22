Randonnée Les Hermites Les Hermites Indre-et-Loire
Randonnée Les Hermites Les Hermites Indre-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Randonnée Les Hermites A pieds
Randonnée Les Hermites 37110 Les Hermites Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
3 circuits pédestres pour vous permettre de découvrir la commune et ses chemins, depuis la boucle Patrimoine de 7,2km
à la Balade de l’Ermite de 20 km.
English : Hiking Les Hermites
3 walking trails to discover the commune and its paths, from the 7.2km Heritage Loop
to the 20km Hermit Walk.
Deutsch : Wandern Les Hermites
3 Wanderrouten, damit Sie die Gemeinde und ihre Wege entdecken können, vom 7,2 km langen Rundweg Heritage
bis zur 20 km langen Balade de l’Ermite.
Italiano :
3 percorsi a piedi per scoprire il comune e i suoi sentieri, dal Loop del Patrimonio di 7,2 km
alla Passeggiata dell’Eremita di 20 km.
Español : Senderismo Les Hermites
3 recorridos a pie para descubrir el municipio y sus senderos, desde el Bucle del Patrimonio de 7,2 km
hasta el Paseo del Ermitaño de 20 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire