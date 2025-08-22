Randonnée Les landes

Randonnée Les landes 49120 Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 9500.0 Tarif :

Parcours pédestre de près de 10 km autour de la commune de Saint-Lézin.

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32

English :

Walking route of nearly 10 km around the town of Saint-Lézin.

Deutsch :

Fast 10 km lange Wanderstrecke rund um die Gemeinde Saint-Lézin.

Italiano :

Un percorso a piedi di 10 km intorno al comune di Saint-Lézin.

Español :

Un recorrido a pie de 10 km alrededor del municipio de Saint-Lézin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime