vendredi 1 mai 2026
Randonnée Les landes 49120 Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 9500.0 Tarif :
Parcours pédestre de près de 10 km autour de la commune de Saint-Lézin.
https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32
English :
Walking route of nearly 10 km around the town of Saint-Lézin.
Deutsch :
Fast 10 km lange Wanderstrecke rund um die Gemeinde Saint-Lézin.
Italiano :
Un percorso a piedi di 10 km intorno al comune di Saint-Lézin.
Español :
Un recorrido a pie de 10 km alrededor del municipio de Saint-Lézin.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime