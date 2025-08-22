Randonnée Les mines de Vallaury Le Plan-de-la-Tour Var

Randonnée Les mines de Vallaury

Randonnée Les mines de Vallaury 7 place Clémenceau 83120 Le Plan-de-la-Tour Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cet itinéraire situé sur la commune du Plan de la Tour, village provençal, vous fera renouer avec le passé minier et découvrir au loin un panorama sur le golfe de Sainte Maxime à Saint-Tropez.

English : Les mines de Vallaury

This itinerary, located in the commune of Plan de la Tour, a Provençal village, will take you back to the mining past and give you a panoramic view of the gulf from Sainte Maxime to Saint Tropez.

Deutsch : Les mines de Vallaury

Diese Route, die sich in der Gemeinde Plan de la Tour, einem provenzalischen Dorf, befindet, lässt Sie an die Vergangenheit des Bergbaus anknüpfen und in der Ferne ein Panorama über den Golf von Sainte Maxime bis Saint-Tropez entdecken.

Italiano :

Questo itinerario, situato nel comune di Plan de la Tour, un villaggio provenzale, vi riporterà al passato minerario e vi regalerà una vista panoramica sul Golfo di Sainte Maxime e Saint Tropez.

Español : Les mines de Vallaury

Esta ruta, situada en el municipio de Plan de la Tour, un pueblo provenzal, le hará retroceder al pasado minero y le ofrecerá una vista panorámica del Golfo de Sainte Maxime y de Saint Tropez.

