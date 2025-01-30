Randonnée les poudingues et la roche tocquaine Remiremont Vosges

Randonnée les poudingues et la roche tocquaine Remiremont Vosges vendredi 1 août 2025.

Randonnée les poudingues et la roche tocquaine Adultes A pieds Facile

Randonnée les poudingues et la roche tocquaine Baraque des Gardes 88200 Remiremont Vosges Grand Est

Durée : 90 Distance : 4700.0 Tarif :

Accès Depuis le centre de Remiremont, passer devant l’hôpital, prendre direction Le Val-d’Ajol, puis à la sortie de la ville, prendre à gauche direction Girmont-Val-d’Ajol.

Parking Chalet des Gardes

Distance 4,7 km / Durée 1 h 30 / Dénivelé 115 m / Balisages anneau jaune.

1) Partir en face du parking en suivant le disque bleu, jusqu’à la Roche Tocquaine (attention en cours de descente, le balisage part sur un sentier à gauche).

2) Continuer à descendre et après la Goutte du Founot, partir à gauche en suivant le disque vert. À la jonction, faites un saut vers la Roche du Renard (à quelques mètres).

3) Suivre le disque vert, traverser différents sentiers balisés et continuer jusqu’à atteindre un sentier montant balisé anneau jaune. Le suivre en empruntant sur presque toute sa distance une ancienne voie de chemin de fer (ancienne voie de 60 datant de 1915), jusqu’au retour au Chalet des Gardes.

https://www.tourisme-remiremont-plombieres.com/ +33 3 29 62 23 70

English :

Access: From the center of Remiremont, drive past the hospital, take the direction of Le Val-d?Ajol, then on leaving the town, turn left in the direction of Girmont-Val-d?Ajol.

Parking: Chalet des Gardes

Distance: 4.7 km / Time: 1 h 30 / Ascent: 115 m / Signs: yellow ring.

1) Leave opposite the parking lot, following the blue disc, as far as Roche Tocquaine (take care on the way down, as the markings take a path to the left).

2) Continue downhill and after the Goutte du Founot, turn left following the green disc. At the junction, jump down to Roche du Renard (a few metres away).

3) Follow the green disc, cross various signposted paths and continue until you reach an ascending path marked with a yellow ring. Follow it for most of its distance along an old railway track (former track 60 dating from 1915), all the way back to the Chalet des Gardes.

Deutsch :

Anfahrt: Vom Zentrum von Remiremont aus, am Krankenhaus vorbei, Richtung Le Val-d?Ajol, dann am Stadtausgang links Richtung Girmont-Val-d?Ajol abbiegen.

Parkplatz: Chalet des Gardes

Entfernung: 4,7 km / Dauer: 1,5 Stunden / Höhenunterschied: 115 m / Markierungen: gelber Ring.

1) Gehen Sie gegenüber vom Parkplatz los und folgen Sie der blauen Scheibe bis zum Roche Tocquaine (Achtung beim Abstieg, die Markierung geht auf einen Pfad nach links).

2) Gehen Sie weiter bergab und nach dem Goutte du Founot biegen Sie links ab und folgen der grünen Scheibe. An der Abzweigung machen Sie einen Sprung zum Roche du Renard (ein paar Meter entfernt).

3) Folgen Sie der grünen Scheibe, überqueren Sie verschiedene markierte Wege und gehen Sie weiter, bis Sie auf einen mit einem gelben Ring markierten, ansteigenden Pfad treffen. Folgen Sie ihm auf fast der gesamten Strecke über eine alte Bahntrasse (alte 60er Strecke aus dem Jahr 1915), bis Sie zum Chalet des Gardes zurückkehren.

Italiano :

Accesso: Dal centro di Remiremont, superare l’ospedale, dirigersi verso Le Val-d’Ajol, quindi, uscendo dal paese, girare a sinistra verso Girmont-Val-d’Ajol.

Parcheggio: Chalet des Gardes

Distanza: 4,7 km / Durata: 1 h 30 / Dislivello: 115 m / Segnaletica: anello giallo.

1) Si parte di fronte al parcheggio, seguendo il disco blu, fino alla Roche Tocquaine (attenzione in discesa, le indicazioni portano su un sentiero a sinistra).

2) Continuare a scendere e, dopo la Goutte du Founot, girare a sinistra seguendo il disco verde. Al bivio, fare un salto verso la Roche du Renard (a pochi metri).

3) Seguire il disco verde, attraversare diversi sentieri segnalati e proseguire fino a raggiungere un sentiero in salita contrassegnato da un anello giallo. Seguirlo per gran parte del percorso lungo una vecchia ferrovia (ex linea a 60 binari del 1915), fino a tornare allo Chalet des Gardes.

Español :

Acceso: Desde el centro de Remiremont, pasar el hospital, dirigirse hacia Le Val-d’Ajol y, al salir del pueblo, girar a la izquierda hacia Girmont-Val-d’Ajol.

Aparcamiento: Chalet des Gardes

Distancia: 4,7 km / Duración: 1 h 30 / Desnivel: 115 m / Señalización: anillo amarillo.

1) Salir frente al aparcamiento, siguiendo el disco azul, hasta Roche Tocquaine (atención a la bajada, las marcas le llevan a un sendero a la izquierda).

2) Continúe cuesta abajo y después de la Goutte du Founot, gire a la izquierda siguiendo el disco verde. En el cruce, dé un salto hacia la Roche du Renard (a unos metros).

3) Siga el disco verde, cruce varios senderos señalizados y continúe hasta llegar a un camino ascendente marcado con un anillo amarillo. Seguirlo durante la mayor parte del trayecto a lo largo de una antigua línea de ferrocarril (una antigua línea de 60 vías que data de 1915), hasta el Chalet des Gardes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-30 par Système d’information touristique Lorrain