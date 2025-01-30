Randonnée l’étang du moineau Plombières-les-Bains Vosges
Randonnée l’étang du moineau Plombières-les-Bains Vosges vendredi 1 août 2025.
Randonnée l’étang du moineau Adultes A pieds Facile
Randonnée l’étang du moineau Promenade des Dames 88370 Plombières-les-Bains Vosges Grand Est
Durée : 150 Distance : 7000.0 Tarif :
Accès Depuis Remiremont, prendre la sortie Plombières-les-Bains.
Parking Parking de la Promenade, sur la gauche en venant de Remiremont.
Distance 7 km / Durée 2 h 30 / Dénivelé 180m / Balisage anneau jaune.
1) Partir de la mairie par les Jardins en Terrasses dominant la ville. Suivre le sentier qui traverse ces jardins de bas en haut pour se diriger ensuite vers la forêt proche.
2) À la sortie de la forêt au sommet de la colline, à hauteur d’une ferme, emprunter le chemin de gauche qui conduit à l’ancien étang du Moineau (autrefois lieu de pêche très prisé des curistes). Contourner l’étang par la droite en suivant la petite route.
3) À la troisième maison, tourner à gauche longer la digue, au premier chemin à droite, descendre sur le hameau des Combes.
4) Dans ce hameau, proche de l’avant dernière maison, suivre un chemin herbeux prenant à droite.
5) En contre-bas de la RN57, juste avant le tunnel, un chemin ombragé tout en descente mène au ruisseau de Saint Antoine.
6) Le circuit se prolonge sur l’autre versant, en corniche, puis gagne le sommet de la colline (point de vue sur Plombières).
7) Arrivé sur le chemin de crête, se diriger vers la ferme à gauche, la dépasser, continuer jusqu’à la ferme suivante et bifurquer tout de suite à gauche. La descente vers le village à travers un petit bois est rapide. Le chemin se réduit alors à un minuscule sentier. Il débouche en amont de la station. Retrouver la mairie par la D157.
Facile
+33 3 29 66 01 30
English :
Access From Remiremont, take the Plombières-les-Bains exit
Parking Parking de la Promenade, on the left coming from Remiremont
Distance 7 km / Duration 2 h 30 / Difference in altitude 180m / Marking yellow ring
1) Leave the town hall by the terraced gardens overlooking the town. Follow the path that crosses these gardens from the bottom to the top and then head towards the nearby forest.
2) At the end of the forest, at the top of the hill, at the level of a farm, take the path on the left that leads to the old pond of the Moineau (formerly a very popular fishing place for the curists). Go around the pond on the right following the small road.
3) At the third house, turn left along the dike, at the first road on the right, go down to the hamlet of Combes.
4) In this hamlet, near the second last house, follow a grassy path to the right.
5) Below the RN57, just before the tunnel, a shady path downhill leads to the Saint Antoine stream.
6) The circuit continues on the other side, in cornice, then reaches the top of the hill (viewpoint on Plombières).
7) Once on the ridge path, go to the farm on the left, pass it, continue to the next farm and turn immediately to the left. The descent to the village through a small wood is fast. The path is then reduced to a tiny trail. It ends up above the station. Find the town hall by the D157.
Deutsch :
Anfahrt: Von Remiremont aus nehmen Sie die Ausfahrt Plombières-les-Bains
Parkplatz: Parking de la Promenade, auf der linken Seite, wenn Sie von Remiremont kommen
Entfernung: 7 km / Dauer: 2,5 Stunden / Höhenunterschied: 180m / Markierung: gelber Ring
1) Gehen Sie vom Rathaus aus durch die Terrassengärten mit Blick auf die Stadt. Folgen Sie dem Weg, der diese Gärten von unten nach oben durchquert, um dann in Richtung des nahen Waldes zu gehen.
2) Am Ausgang des Waldes auf der Spitze des Hügels, auf der Höhe eines Bauernhofs, nehmen Sie den linken Weg, der zum ehemaligen Sperlingsteich führt (früher ein beliebter Angelplatz für Kurgäste). Gehen Sie rechts um den Teich herum und folgen Sie der kleinen Straße.
3) Beim dritten Haus biegen Sie links ab und gehen den Damm entlang. Am ersten Weg rechts geht es hinunter zum Weiler Les Combes.
4) In diesem Weiler, in der Nähe des vorletzten Hauses, folgen Sie einem Grasweg, der nach rechts abbiegt.
5) Unterhalb der RN57, kurz vor dem Tunnel, führt ein schattiger Weg bergab zum Bach Saint Antoine.
6) Der Rundweg setzt sich auf der anderen Seite fort und führt über einen Felsvorsprung bis zum Gipfel des Hügels (Aussichtspunkt auf Plombières).
7) Auf dem Kammweg angekommen, gehen Sie zum Bauernhof auf der linken Seite, passieren Sie ihn, gehen Sie weiter bis zum nächsten Bauernhof und zweigen Sie gleich nach links ab. Der Abstieg zum Dorf durch einen kleinen Wald ist schnell. Der Weg wird dann zu einem winzigen Pfad. Der Weg mündet oberhalb des Ortes. Über die D157 gelangen Sie zurück zum Rathaus.
Italiano :
Accesso: Da Remiremont, prendere l’uscita Plombières-les-Bains
Parcheggio: Parking de la Promenade, sulla sinistra venendo da Remiremont
Distanza: 7 km / Durata: 2 h 30 / Dislivello: 180 m / Segnaletica: anello giallo
1) Uscire dal municipio passando per i giardini terrazzati che si affacciano sulla città. Seguite il sentiero che attraversa questi giardini dal basso verso l’alto e poi si dirige verso il vicino bosco.
2) Alla fine del bosco, in cima alla collina, all’altezza di una fattoria, prendete il sentiero a sinistra che conduce al vecchio stagno del Moineau (un tempo luogo di pesca molto frequentato dai curisti). Aggirate lo stagno a destra seguendo la stradina.
3) Alla terza casa, girare a sinistra lungo l’argine, alla prima strada a destra, scendere fino alla frazione di Les Combes.
4) In questa frazione, vicino alla penultima casa, seguite un sentiero erboso sulla destra.
5) Sotto la RN57, poco prima della galleria, un sentiero ombreggiato scende verso il torrente Saint Antoine.
6) Il circuito prosegue sull’altro versante, su una cengia, poi raggiunge la cima della collina (punto panoramico su Plombières).
7) Una volta sul sentiero di crinale, dirigetevi verso la fattoria sulla sinistra, superatela, proseguite fino alla fattoria successiva e girate subito a sinistra. La discesa verso il villaggio attraverso un piccolo bosco è veloce. Il sentiero diventa poi un piccolo sentiero pedonale. Porta alla stazione. Ritorno al municipio attraverso la D157.
Español :
Acceso: Desde Remiremont, tomar la salida de Plombières-les-Bains
Aparcamiento: Parking de la Promenade, a la izquierda viniendo de Remiremont
Distancia: 7 km / Duración: 2 h 30 / Desnivel: 180m / Señalización: anillo amarillo
1) Salga del ayuntamiento por los jardines adosados que dan a la ciudad. Siga el camino que atraviesa estos jardines desde la parte inferior hasta la superior y que se dirige hacia el bosque cercano.
2) Al final del bosque, en la cima de la colina, a la altura de una granja, tome el camino de la izquierda que lleva al antiguo estanque de Moineau (antaño un lugar de pesca popular para los curistas). Rodea el estanque por la derecha siguiendo el pequeño camino.
3) En la tercera casa, gire a la izquierda a lo largo del dique, en la primera carretera a la derecha, baje hasta la aldea de Les Combes.
4) En esta aldea, cerca de la penúltima casa, siga un camino de hierba a la derecha.
5) Por debajo de la RN57, justo antes del túnel, un sendero sombreado conduce cuesta abajo hasta el arroyo Saint Antoine.
6) El circuito continúa por el otro lado, en una cornisa, y luego llega a la cima de la colina (mirador de Plombières).
7) Una vez en el sendero de la cresta, diríjase a la granja de la izquierda, pásela, continúe hasta la siguiente granja y gire inmediatamente a la izquierda. El descenso al pueblo a través de un pequeño bosque es rápido. El camino se convierte entonces en un pequeño sendero. Lleva hasta la estación. Regreso al ayuntamiento por la D157.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-30 par Système d’information touristique Lorrain